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Эксперт: письма ФАС о взаимозаменяемости не обязательны к исполнению

28.03.2017

Государственные заказчики могут не обращать внимание на письма о взаимозаменяемости того или иного препарата, которые публикует Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Как заявил во время Национального конгресса «Фармакоэкономика-2017» главный консультант НОЧУ ДПО Институт конкурсных технологий Константин Перов, письма органов исполнительной власти не являются нормативными актами.

На сегодняшний день существуют два закона, где фигурирует понятие взаимозаменяемости. В ФЗ №135 «О защите конкуренции» речь идёт о взаимозаменяемости товаров, в ФЗ №61 «Об обращении лекарственных средств» - лекарств.

«ФАС при контроле госзакупок лекарств использует конструкцию ФЗ №135, апеллируя к тому, что лекарство – это одна из разновидностей товара. В то же время есть специальная норма в ФЗ №61 о взаимозаменяемости ЛП. Принято постановление правительство о технологии и порядке применения взаимозависимости. Но ситуация с определением взаимозаменяемости подвешена. Мы слышим, что процесс идёт, но его практического воплощения в виде в ГРЛС, что с чем взаимозаменяемо, нет», - сетует Константин Перов.

Он напомнил, что Антимонопольная служба опубликовала несколько писем о взаимозаменяемости. Однако письма н являются нормативными активами, и их неисполнение не влечёт правовых последствий. В то же время эксперт обратил внимание, что единого мнения по поводу взаимозависимости у территориальных управлений ФАС. «Заказчики не должны сдаваться и ждать 1 января 2018 года, когда процесс определения взаимозаменяемости должен закончиться. Если и необходим какой-либо препарат, торнадо отстаивать свою позицию», - резюмировал Перов.

Автор: Елена Калиновская, «Фармацевтический вестник»
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Метки
госзакупки
ФАС России
взаимозаменяемость
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