Эксперт: переход к лекарственному страхованию невозможен без дополнительного финансирования

Система лекарственного страхования позволит включить всех жителей России в систему бесплатного лекарственного обеспечения. Об этом сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова, выступая на Инвестфоруме в Сочи.

По ее словам, стоимость лекарственных препаратов можно компенсировать за счет средств системы лекарственного страхования.

«С учетом тех ресурсов, которые мы сейчас тратим, а это все деньги, которые идут на льготников, включая тех, кто монетизировал льготы и плюс то, что сейчас тратят регионы на лекарственное обеспечение, вот этой суммы хватило бы с минимальным допуском на то, чтобы все граждане РФ были погружены в эту систему бесплатного лекарственного обеспечения по сути», – рассказала В. Скворцова.

«В том случае, если человек хочет более дорогой, оригинальный препарат, он может доплатить по отношению к той цене, которую предлагает государство», — пояснила министр.

Ранее глава Минздрава заявляла о том, что система лекарственного страхования будет финансироваться из средств ОМС через обособленный сегмент.

Между тем директор Института экономики здравоохранения НИУ «Высшая школа экономики» Лариса Попович считает, что средства льготного лекарственного обеспечения не покроют все расходы на систему лекарственного страхования.

«Я категорически приветствую любое движение в сторону системы лекарственного страхования, считаю, что это самый эффективный механизм управления правильным потреблением лекарственных препаратов, ухода от самолечения и повышения эффективности амбулаторно-поликлинической помощи, которое помогает экономить ресурсы стационара и улучшение состояния здоровья нации, – отметила она в беседе с «ФВ». – Много лет мы говорим о том, что это необходимо сделать». Однако, «что касается финансовой составляющей, очевидно в первые годы потребуются дополнительные вложения», добавила эксперт.

При этом расходы можно минимизировать путем введения более рациональных способов ценообразования и контрактной деятельности с поставщиками в системе лекарственного страхования, считает Лариса Попович.

«В дальнейшем можно ожидать, что мы перейдем в режим более экономного и рационального расходования имеющихся средств, и сумма, которая потребуется на обеспечение всеобщего лекарственного страхования, будет достаточно разумной», – предположила она.

В качестве примеров положительного опыта рационализации и повышения перспективности расходов на лекобеспечение собеседница «ФВ» привела примеры пилотных проектов в Москве и Московской области, Карелии, Ставрополье, Нижегородской и Омской областях.

«Любое движение в сторону повышения доступности препаратов – это благо, – заключила Лариса Попович. – И в любом случае внедрять систему лекарственного страхования нужно в самое ближайшее время».