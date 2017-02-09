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Эксперт: отмена безрецептурной продажи антибиотиков ударит по аптекам

09.02.2017

В ряде регионов России аптеки прекратили продавать антибиотики без рецепта. Согласно приказу Минздравсоцразвития России №785 от 14.12.2005 г. «О Порядке отпуска лекарственных средств» в аптеках разрешен отпуск без рецепта только тех лекарственных препаратов, которые считаются безрецептурными с прописанной информацией о правилах отпуска в аннотации. В 2014-м была утверждена новая редакция этого приказа, и он вступил в действие, однако де-факто не работал. Проверок не проводилось, и аптеки, отпускающие рецептурные лекарственные средства без рецепта, не несли существенных наказаний.

С января 2017 года Росздравнадзор ужесточил меры по контролю отпуска лекарств. В опалу попали антибиотики, гормональные препараты, антидепрессанты, антигипертензивные средства. За продажу лекарств без рецепта фармацевту грозит взыскание от пяти до десяти тысяч, а самой аптеке – до 100 тысяч рублей.

Как выяснил «ФВ», в аптеках Перми, Пензе, Смоленске, Курске и ряде других регионов антибиотики перестали продаваться без рецепта.

Медицинский директор группы компаний «МЕДИКА» Наталья Григорьева предупреждает, что запрет на продажу антибиотиков без рецепта ударит по аптечным сетям, причем в первую очередь по тем, которые работают добросовестно и выполняют все предписания и законы. У теневого бизнеса появится новый источник дохода.

«Если говорить об аптечном ритейле, рынок в упаковках будет падать, при этом рынок в денежном выражении подвергнется изменениям в меньшей степени, поскольку будет скомпенсирован ростом цен на отпускаемые антибиотики, — считает руководитель подразделения медицины и фармацевтики исследовательской компании MAR Consult Ксения Медведева. — Розничный сегмент чувствителен к введению такого рода регуляторных норм. Падение рынка произойдет за счёт снижения объема покупок антибиотиков, в показаниях у которых прописаны инфекции верхних дыхательных путей и ротоглотки (бронхиты, тонзиллиты, синуситы, риниты и пр.). Лечение этих инфекций и есть основная причина приобретения антибиотиков без рецепта. Люди не знают своего точного диагноза, но симптомы воспринимаются как типичные, поэтому они ориентируются на предшествующий положительный опыт, прислушиваются к советам родственников и знакомых, рекомендациям фармацевта без каких-либо опасений».

Если говорить об антибиотиках, нацеленных на лечение более специфических инфекций (мочеполовой системы, центральной нервной системы и т.д.), – на этом сегменте ограничения отразятся в минимальной степени. Здесь получение если не рецепта, то хотя бы рекомендации от врача – более типичное для потребителя поведение, поясняет г-жа Медведева.

«Но в первую очередь такое решение ударит по населению, — добавляет Наталья Григорьева. — Далеко не каждый имеет возможность в удобное время посетить специалиста, чтобы получить рецепт на необходимый препарат. А лекарство зачастую необходимо принять в кратчайшие сроки. Как результат, мы можем ожидать всплеска заболеваемости, в особенности в периоды эпидемий.

Еще одно вполне ожидаемое последствие, к которому, к сожалению, наша система здравоохранения пока не готова, – это резкий рост обращаемости в лечебные учреждения, в первую очередь бюджетные, которые на сегодняшний день едва справляются и с текущим потоком пациентов».

Автор: Николай Кочелягин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
рецептурный отпуск
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06.02 «ФармNEWS»: V Всероссийская студенческая фармацевтическая олимпиада
02.02 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #1
02.02 «У редакционного камина» с Владимиром Гурдусом
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