Эксперт: организаторы здравоохранения применяют законы в сфере лекобеспечения на свое усмотрение

«Лига защитников пациентов» и комиссия Общественной палаты РФ по социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан направили обращение в Генеральную прокуратуру.

Вода камень точит

Авторы письма просят провести проверку нарушения прав граждан на бесплатное лекарственное обеспечение и принять меры прокурорского реагирования.

Президент «Лиги защитников пациентов» Александр Саверский в обращении продолжает отстаивать право на бесплатное обеспечение лекарствами пациентов, находящихся на амбулаторном лечении.

«Многие люди не могут амбулаторно получить необходимые лекарства, потому что государство (Минздрав, ФФОМС) считают, что только льготники или стационарные больные имеют на это право. Однако это не так», - сказано в обращении.

Напомним, что идею о «бесплатности» всех лекарств Александр Саверский выдвинул еще в 2015 году . После чего в ходе нескольких конгрессов «Право на лекарство» эксперты и регуляторы высчитывали, во сколько это обойдется государству. В итоге остановились на том, что в стране необходим запуск пилотных проектов по лекарственному страхованию.

Александр Саверский инициировал отправку обращений во все профильные министерства, чтобы доказать, что структура тарифа ОМС на оплату медицинской помощи уже включает в себя расходы на приобретение лекарств.

«Таким образом, все лекарства, входящие в стандарты, включая и амбулаторные, гражданин вправе получить бесплатно. Они уже входят в ОМС, а за пределами стандарта у него есть право на получение лекарства по решению врачебной комиссии», - подчеркивает Александр Саверский.

В свою очередь партия «Справедливая Россия», чьей поддержкой заручилась «Лига защитников пациентов» также отправляла запрос в Генпрокуратуру , которая ответила, что законодательство не свидетельствует о безусловной обязанности государства предоставлять гражданам, находящимся на амбулаторном лечении, лекарства бесплатно.

Из других профильных ведомств также приходили либо отрицательные ответы, либо уклончивые.

Наказывать уголовно

В последнем письме к генеральному прокурору РФ Юрию Чайке, датированном 13 марта текущего года, Александр Саверский и председатель Комиссии Общественной палаты Владимир Слепак указывают, что созданная в России правовая конструкция надежно защищает права пациентов, а Минздрав, ФФОМС и ТФОМСы на свое усмотрение применяют законодательные нормы в сфере лекарственного обеспечения.

«Их позиция отражает только часть действующих законов, касающихся льготников, а, как известно, нормы, дающие право, не исключают друг друга, а дополняют», - говорят в письме эксперты.

При этом они считают, что нарушают закон именно ТФОМСы, которые не включают лекарства в тарифные соглашения.

Одновременно с этим Александр Саверский и Владимир Слепак просят прокурора обратить внимание на факты гибели людей, оставленных без лекарств. При этом суды позднее не- редко выносят решения о том, что права человека были нарушены.

«Мы полагаем, что возбуждение уголовных дел в подобных случаях может существенно изменить ситуацию в сфере лекарственного обеспечения граждан», - подчеркивают авторы письма и просят провести проверку нарушения прав граждан на бесплатное лекарственное обеспечение.

25 мая в Москве пройдет пятый всероссийский конгресс «Право на лекарство», очевидно эта тема вновь станет центральной. В качестве экспертов в программе конгресса заявлены представители Общественной палаты РФ, ФАС, Минздрава, Государственной думы, ФФОМС.