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Эксперт: объем просрочки у дистрибьюторов составляет примерно 20% от оборота

31.03.2017
Фото: Фото: Андрей Лисиченко

Государство стремится к увеличению количества отечественных фармпроизводителей. Для этого оно пытается создавать комфортные условия для инвесторов. Насколько у чиновников это получается, какова в России судебная практика для решения бизнес-споров, об этом шла речь на круглом столе в рамках форума IPhEB&CPhI Russia.

Интересный рынок

Обсуждение началось с выступления консультанта решений Life Sciences Clarivate Analytics Трайко Спасеновски, который рассказал, что российский фармрынок по-прежнему интересен международному бизнесу. Да, в России сложная регуляторика, но ежегодный рост, который явно больше чем в Европе и США, по-прежнему привлекает иностранных инвесторов.

Модератор круглого стола главный редактор газеты «Фармацевтический вестник» Герман Иноземцев, поинтересовался у участников: можно ли говорить о привилегиях для российских производителей с уверенностью или это утверждение вызывает сомнение.

Начальник отдела по взаимодействию с инвесторами ОАО «Особые экономические зоны» Диана Исмакова ответила на этот вопрос утвердительно. В России особые экономические зоны существуют более 10 лет, за это время в них инвестировали более 550 компаний. Резидентам экономических зон предоставляются льготы, к участкам подведена вся необходимая инфраструктура.

Правда, коммерческий директор ООО «НТФФ «Полисан» Дмитрий Борисов упомянул, что в Санкт-Петербургской экономической зоне, согласно рассказам коллег, не всегда было все гладко, кому-то даже приходилось проводить коммуникации за свой счет. Он отметил, что, возможно, это просто был период становления, а такой инструмента как особая экономическая зона действительно полезен.

Большой ажиотаж, говорит Борисов, среди международных фармацевтических компаний вызвал специнвестконтракт. Правда, до сих пор ни одного контракта в фарме так и не было заключено. Представитель «Полисана» рассказал, что российские площадки интересны иностранным компаниям, с их стороны действительно чувствуется спрос. При этом они в первую очередь смотрят, каковы производственные компетенции у российской компании, а не только оборудование и чистые помещения. «Создание отдельного участка на производстве либо постройка дополнительного промышленного объекта экономически выгодно, чем строить с нуля», – полагает он.

Есть вопросы

Разговор про СПИКи продолжил управляющий партнер юридической фирмы «BRACE» Роман Шабров. Он отметил, что по этому действительно привлекательному инструменту есть вопросы. Например, почему государство будет готово купить только 30% произведенной продукции, сумма инвестиций в размере 750 млн руб. сужает круг компаний, которые бы могли заключить специнвестконтракт. Ну и наконец, более 50 регионов не готовы к заключению СПИКа из-за отсутствия нормативной базы.

Президент Союза учредителей третейских судов Алексей Кравцов обратил внимание на такую проблему, как выяснение экономических споров. Участники фармрынка часто дают отсрочку своим партнерам, и так же часто отсрочка превращается в неисполнение обязательств. Алексей Кравцов отметил: некоторые участники рынка весьма наивны в вопросах возврата долгов. «Они думают, что выиграли суд и все. В прошлом году из всех выданных исполнительных листов до судебных приставов дошло 49%, возбудили исполнительное производство. А между тем объем просрочки в дистрибуции в первой десятке составляет 20% от оборота. Процент возвращения долгов от 4 до 8%. У компаний нет нормальной модели фактического завершения работы с судом», – говорит он.

Получается, что на сегодняшний момент можно сказать, что привилегии у отечественных производителей есть, но и сложностей также немало. Однако часто опытные управленцы любят задавать риторический вопрос: а когда было легко? Рынок будет развиваться, будут новые привилегии, новые трудности.

Автор: Елена Калиновская, «Фармацевтический вестник»
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23.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #4
20.03 «7 дней за 7 минут» с Анатолием Тенцером
СВЕЖИЙ НОМЕР
Март №10
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Current issue #10, 2017
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