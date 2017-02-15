Эксперт: «наезд» на гомеопатию не связан с переделом рынка

Как правило, «наезды» на гомеопатические препараты случаются в те моменты, когда их доля на рынке начинает превышать 3%, заявила президент Национальной ассоциации традиционной и комплементарной медицины Мария Томкевич, выступая сегодня на пресс-конференции «Гомеопатия: разрешить нельзя запретить?».

«Однако наш случай совершенно особый, потому что сейчас доля рынка не превышает 1%. Это заставляет искать другие причины случившегося», – отметила она.

Напомним, ранее Комиссия по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований при Президиуме РАН официально признала гомеопатию лженаукой, спровоцировав бурное обсуждение этой темы.

«Очевидно, что такое стремление к просвещению людей не основано на заботе об их здоровье», - отметила г-жа Томкевич.

Она напомнила, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) долгие годы занималась анализом гомеопатии и выпустила ряд документов, в которых одобрила лечение гомеопатическими препаратами. Эксперт привела цитату главы ВОЗ Маргарет Чен о том, что нетрадиционная и традиционная медицина не являются взаимоисключающими, они могут сочетаться друг с другом, и это сочетание позволяет достигать существенных результатов.