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Эксперт: «наезд» на гомеопатию не связан с переделом рынка

15.02.2017

Как правило, «наезды» на гомеопатические препараты случаются в те моменты, когда их доля на рынке начинает превышать 3%, заявила президент Национальной ассоциации традиционной и комплементарной медицины Мария Томкевич, выступая сегодня на пресс-конференции «Гомеопатия: разрешить нельзя запретить?».

«Однако наш случай совершенно особый, потому что сейчас доля рынка не превышает 1%. Это заставляет искать другие причины случившегося», – отметила она.

Напомним, ранее Комиссия по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований при Президиуме РАН официально признала гомеопатию лженаукой, спровоцировав бурное обсуждение этой темы.

«Очевидно, что такое стремление к просвещению людей не основано на заботе об их здоровье», - отметила г-жа Томкевич.

Она напомнила, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) долгие годы занималась анализом гомеопатии и выпустила ряд документов, в которых одобрила лечение гомеопатическими препаратами. Эксперт привела цитату главы ВОЗ Маргарет Чен о том, что нетрадиционная и традиционная медицина не являются взаимоисключающими, они могут сочетаться друг с другом, и это сочетание позволяет достигать существенных результатов.

Автор: Николай Кочелягин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
гомеопатия
Фармвестник-ТВ
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13.02 «ФармNEWS»: РАФМ «Итоги ушедшего 2016 года и прогноз на текущий 2017 год»
06.02 «7 дней за 7 минут» с Артемом Жаворонковым
06.02 «ФармNEWS»: V Всероссийская студенческая фармацевтическая олимпиада
СВЕЖИЙ НОМЕР
Февраль №5
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