Эксперт: около 20% разрабатываемых препаратов предназначены для лечения редких заболеваний

95% заболеваний, отнесенных к категории «редкие», не имеют доказанных схем лечения. Об этом рассказала директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в рамках пресс-конференции «Редкие заболевания: проблемы диагностики и лечения», которая состоялась 2 февраля в ТАСС.

В России, по приблизительным подсчетам, число людей, страдающих редкими заболеваниями, достигает 5 миллионов. Однако в федеральном регистре зафиксировано порядка 15 тысяч человек, 7 тысяч из которых – дети.

«Лекарства распределяются очень неравномерно среди этих болезней. Наибольшее количество препаратов разработано для онкологических заболеваний. Однако мир сильно увлечен очень редкими заболеваниями. Около 20% всех препаратов, разрабатываемых фармкомпаниями, предназначены для лечения заболеваний, которыми болеют не более 500 человек, например в Европе. Компании строят свои политики исходя из того, как выстраиваются их отношения с государством, страховыми компаниями, фондами», - подчеркнула Лариса Попович.