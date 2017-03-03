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Лента · В России
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Эксперт: около 20% разрабатываемых препаратов предназначены для лечения редких заболеваний

03.03.2017

95% заболеваний, отнесенных к категории «редкие», не имеют доказанных схем лечения. Об этом рассказала директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в рамках пресс-конференции «Редкие заболевания: проблемы диагностики и лечения», которая состоялась 2 февраля в ТАСС.

В России, по приблизительным подсчетам, число людей, страдающих редкими заболеваниями, достигает 5 миллионов. Однако в федеральном регистре зафиксировано порядка 15 тысяч человек, 7 тысяч из которых – дети.

«Лекарства распределяются очень неравномерно среди этих болезней. Наибольшее количество препаратов разработано для онкологических заболеваний. Однако мир сильно увлечен очень редкими заболеваниями. Около 20% всех препаратов, разрабатываемых фармкомпаниями, предназначены для лечения заболеваний, которыми болеют не более 500 человек, например в Европе. Компании строят свои политики исходя из того, как выстраиваются их отношения с государством, страховыми компаниями, фондами», - подчеркнула Лариса Попович.

Автор: Оксана Баранова, «Фармацевтический вестник»
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Метки
редкие заболевания
Персоны
Попович Лариса Дмитриевна
Директор Института экономики здравоохранения Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», кандидат биологических наук
Фармвестник-ТВ
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28.02 «Актуальный репортаж»: Фармвестнику – 23 года!
27.02 «У редакционного камина» с Григорием Левицким
22.02 «Актуальный репортаж» VIII Аптечный Саммит «Эффективное управление аптечной сетью»
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