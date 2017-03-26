Эксперт: Минздрав может рассматривать 20 кандидатов в ЖНВЛП ежемесячно

В 2017 году список ЖНВЛП должен утверждаться не один раз в год, как это происходит сейчас, а по мере появления новых лекарственных препаратов. Об этом в конце декабря сообщила вице-премьер Ольга Голодец. По мнению профессора кафедры управления и экономики фармации Санкт-Петербургской химико-фармацевтической академии Аллы Рудаковой, это вполне оправданный подход.

«Сейчас 31 марта просто «последний день Помпеи», а смысла в этой спешке никакого. Часть препаратов не попадает на экспертизу, потому что препараты регистрируются на протяжении всего года, а без регистрационного удостоверения подать досье нельзя. В результате пациенты остаются без хороших препаратов на целый год. Сейчас предполагается, что досье будут подавать в Минздрав постоянно, а рассматривать будут не более 20 досье в месяц в порядке очереди. Качество экспертизы от этого только выиграет», – считает эксперт.

Она обращает внимание, что часто включению в ЖНВЛП предшествует вхождение препарата в региональные программы льготного лекарственного обеспечения. « Включение в региональные программы дает при проведении экспертизы дополнительные преимущества. Поэтому программы субъектов Федерации обычно расширяют спектр возможностей клиницистов. Естественно, при наличии регионального бюджета», – добавляет Алла Рудакова.

Стоит отметить, что пока каких либо движений в сторону постоянного обновления ЖНВЛП нет.