 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
23.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #4
20.03 «7 дней за 7 минут» с Анатолием Тенцером
13.03 «7 дней за 7 минут» с Владимиром Бойко
09.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #3
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Март №9
Фармреслинг
Current issue #9, 2017
Весна по заказу
Поставки и подставы
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В России
210

Эксперт: Минздрав может рассматривать 20 кандидатов в ЖНВЛП ежемесячно

26.03.2017

В 2017 году список ЖНВЛП должен утверждаться не один раз в год, как это происходит сейчас, а по мере появления новых лекарственных препаратов. Об этом в конце декабря сообщила вице-премьер Ольга Голодец. По мнению профессора кафедры управления и экономики фармации Санкт-Петербургской химико-фармацевтической академии Аллы Рудаковой, это вполне оправданный подход.

«Сейчас 31 марта просто «последний день Помпеи», а смысла в этой спешке никакого. Часть препаратов не попадает на экспертизу, потому что препараты регистрируются на протяжении всего года, а без регистрационного удостоверения подать досье нельзя. В результате пациенты остаются без хороших препаратов на целый год. Сейчас предполагается, что досье будут подавать в Минздрав постоянно, а рассматривать будут не более 20 досье в месяц в порядке очереди. Качество экспертизы от этого только выиграет», – считает эксперт.

Она обращает внимание, что часто включению в ЖНВЛП предшествует вхождение препарата в региональные программы льготного лекарственного обеспечения. « Включение в региональные программы дает при проведении экспертизы дополнительные преимущества. Поэтому программы субъектов Федерации обычно расширяют спектр возможностей клиницистов. Естественно, при наличии регионального бюджета», – добавляет Алла Рудакова.

Стоит отметить, что пока каких либо движений в сторону постоянного обновления ЖНВЛП нет.

Автор: Елена Калиновская, «Фармацевтический вестник»
Материалы по теме
23.03.2017 Минздрав разъяснил порядок включения в перечень ЖНВЛП ранее одобренных препаратов
23.03.2017 Эксперт: прозрачность работы комиссии по ЖНВЛП вызывает сомнения
22.03.2017 Кассация признала законным отказ ФАС России зарегистрировать цену на препарат «Простенонгель»
03.03.2017 ФАС: на препараты, одобренные в 2016 г. для включения в перечень ЖНВЛП, нужно подавать новые заявки
01.03.2017 В правительстве обсуждают введение дополнительных субсидий для производителей жизненно важных лекарств
Метки
ЖНВЛП
Персоны
Голодец Ольга Юрьевна
Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации
Фармвестник-ТВ
23.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #4
20.03 «7 дней за 7 минут» с Анатолием Тенцером
13.03 «7 дней за 7 минут» с Владимиром Бойко
09.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #3
СВЕЖИЙ НОМЕР
Март №9
Фармреслинг
Current issue #9, 2017
Весна по заказу
Поставки и подставы
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Март 2017
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 01 02
27.03 — 28.03 XI Национальный Конгресс «ФармакоЭкономика 2017»
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция История Рекламодателям Мобильный ФВ
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Online-интервью Калькулятор
Приложения Фармкружок Карьера ФВ-аналитика Пользовательское соглашение

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения