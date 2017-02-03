Эксперт: менее трети пациентов петербургских стационаров получают антибиотикотерапию после выяснения этиологии инфекции

К такому выводу пришли участники специального исследования, проходившего под эгидой Территориального фонда ОМС и на базе НИИ детских инфекций. В исследовании принимали участие более трех тысяч человек – пациенты 4-х многопрофильных стационаров, двух роддомов и двух отделений реанимации детских больниц.

- В итоге мы получили данные, которые даже нас удивили, - сообщил заведующий кафедрой фармакологии и доказательной медицины ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Алексей Колбин на пресс-конференции, прошедшей в петербургском отделении ТАСС. – Лишь в 15% случаев пациентам назначаются антибиотики после установления этиологии микроба, в остальных случаях больных лечат, как говорится, эмпирически, с позиции «как бы чего не вышло».

Основной целью исследования, которое продолжается уже почти два года, являлось выяснение того, насколько правильно в стационарах города проводится антибиотикотерапия, насколько она эффективна и безопасна для пациентов. В результате совершенно очевидным стал факт превышения всех допустимых противомикробных нагрузок на организм больного – даже в случае профилактики возможного инфекционного осложнения (например, накануне хирургического вмешательства). Даже в отделениях детской реанимации эта нагрузка в 4 раза выше, чем это принято в мире, а в роддомах каждая женщина в среднем получает 1,7 курса профилактики. При этом часто используются антибиотики устаревшего класса. Именно таким образом и формируется в больничной среде резистентность к антибиотикам.

- Считается, что в формировании этой резистентности виноваты врачи, - отметил Алексей Колбин. – На мой взгляд, не все так просто. Действительно, медики зачастую не используют те клинические рекомендации, в которых четко прописаны все режимы антибиотикотерапии (в наших исследованиях нарушения были в 69% случаев), но, к сожалению, в распоряжении врачей сегодня – множество разных рекомендаций, порядков оказания помощи, стандартов, и приведенные в них режимы представляют просто какой-то хаос.

Участники исследования готовят свои рекомендации, по которым в специальном пилотном проекте и будут работать врачи. В ближайшее время для участия в этом проекте будут выбраны два стационара города.

На фото: Алексей Колбин.