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Эксперт: меморандум РАН о признании гомеопатии лженаукой, возможно, выполнен за счет средств фонда «Эволюция»

09.02.2017

Председатель Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев рассказал «ФВ» о своем отношении к скандальному документу, который вышел из-под пера членов Комиссии РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований.

«У меня вызвала недоумение вся история с раздуванием истерии вокруг гомеопатии. Признать гомеопатию лженаукой - это примерно то же, что признать синее круглым. Гомеопатия вообще не имеет отношения к науке – это медицинская технология, способ лечения людей, которая проверялась, кстати, в очень неплохо спланированных, абсолютно научных исследованиях. И не один раз. Да, не было получено доказательств эффективности. Но таких медицинских технологий, не имеющих подтверждения эффективности, множество. Чем же выделяется из этого списка гомеопатия? Ничем», - заявил Павел Воробьев.

Он также уверен, что вопрос заключается не в том, кто и что покупает: запретить не получится ничего.

«Гомеопатические средства регистрируются у нас как лекарственные средства. Иначе говоря, раз зарегистрировано, значит, официально признано лекарством. Но в меморандуме, как я понимаю, про это нет ни звука. А ведь именно это давно решено в мире: там гомеопатия никак не путается с лекарствами», - добавляет Павел Воробьев.

Отвечая на вопрос «ФВ», кто может стоять за созданием меморандума, Павел Воробьев подчеркнул: «Мне кажется, что вокруг этой темы греют руки журналисты. Мимикрируя, кстати, под Комиссию РАН. Например, факультет журналистики МГУ получил под эту борцовую тему немалый грант. Насколько мне известно, члены комиссии к этим деньгам отношения не имели, за исключением нескольких ставших членами журналистов. Судя по публикациям, и этот меморандум выполнен за счет привлеченных средств фонда “Эволюция”».

Подробнее читайте в ближайшем номере «ФВ».

Автор: Оксана Баранова, «Фармацевтический вестник»
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Метки
гомеопатия
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06.02 «ФармNEWS»: V Всероссийская студенческая фармацевтическая олимпиада
02.02 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #1
02.02 «У редакционного камина» с Владимиром Гурдусом
СВЕЖИЙ НОМЕР
Февраль №4
Вагончик тронулся
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А гадость пьют из экономии
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