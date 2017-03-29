 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
28.03 «7 дней за 7 минут» с Наилем Егофаровым
23.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #4
20.03 «7 дней за 7 минут» с Анатолием Тенцером
13.03 «7 дней за 7 минут» с Владимиром Бойко
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Март №10
За державу не обидно
Current issue #10, 2017
Эволюция революции
Кто сколько может
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В России
262

Эксперт: ФАС сможет наказывать правообладателя за любое действие

29.03.2017
Фото: Игорь Чунусов

Федеральная антимонопольная служба, которая инициировала проект закона о принудительном лицензировании, предлагает рассматривать действия патентообладателя как возможное нарушение антимонопольного закона «при определенных обстоятельствах».

«Каких именно обстоятельствах? Если этим действием определяются условия обращения товаров. То есть, по сути, любое действие, которое я предпринимаю на рынке, может быть рассмотрено как повод для наложения взыскания», — заявил партнер практики «Фармацевтика и здравоохранение» юридической фирмы Lidings Сергей Патракеев, выступая на Международном форуме в сфере фармацевтики и биотехнологий.

В гражданском кодексе есть две статьи, которые предлагают два разных способа ограничить патентообладателя в его исключительных правах, напомнил юрист. Первый способ — это принудительная лицензия. Но принудительная лицензия добывается только через суд и только другим частным лицом, которое заинтересовано в производстве своего продукта. Тут есть два базовых варианта: первый — когда кто-то получил патент, его больше 4 лет не используют, и это приводит к дефициту предложения. То есть искусственно, за счет неиспользования патента создается дефицит. Тогда заинтересованное лицо доказывает наличие дефицита, патентообладатель не приводит извиняющие обстоятельства по неиспользованию лицензии, и тогда лицензия выдается.

Второй вариант — когда я сам изобрел нечто, что без «соседнего» изобретения невозможно. И тогда я как патентообладатель могу затребовать принудительную лицензию для того, чтобы монетизировать свое изобретение.

«Второй способ: когда государство для публичного интереса своим волевым решением отменяет действие правительства в интересах национальной безопасности, или, как сейчас ФАС предлагает, «для защиты здоровья граждан». Это суверенный акт, который принимается на очень высоком уровне, куда выше, чем ФАС, — пояснил г-н Патракеев. — И тогда патент приостанавливается для всех. Этим инструментом в мире тоже пользовались, это не сугубо российское ноу-хау. Но теперь ФАС предлагает еще более далеко идущие инструменты: давайте рассматривать действия патентообладателя как злоупотребление или картельный сговор».

Председатель Арбитражного третейского суда Москвы Алексей Кравцов предложил посмотреть на эту проблему со стороны правообладателя. По его мнению, в нашей стране производители лекарственных препаратов и медизделий в этом смысле совершенно незащищены.

«Дело в том, что суды длятся от полугода до нескольких лет, так как любое решение можно обжаловать в различных инстанциях. Открою вам страшную тайну: ни в одной стране мира экономические споры не рассматриваются в государственных судах, во всем мире они рассматриваются в третейских судах, — сказал г-н Кравцов. — Это система быстрого суда, где суд проходит в одно заседание через 2 недели после подачи иска, и на это судебное решение через 30 дней выдается государственный исполнительный лист. То есть в общей сложности дело займет 1,5 месяца. В результате вероятность наказания недобросовестного контрагента по лицензионному соглашению становится выше».

В России же проблема состоит не только в затяжных судах.

«После суда жизнь только начинается. Вернее не жизнь, а страдания, — отметил эксперт. — Половина исполнительных листов даже не доходит до судебных приставов. То есть нужно уже сегодня думать, как ты будешь воевать со своим контрагентом. К сожалению, сегодня это так. Невозвраты составляют 20% от всей экономики».

Автор: Николай Кочелягин, «Фармацевтический вестник»
Материалы по теме
28.02.2017 Геннадий Онищенко высказался за введение принудительного лицензирования антиретровирусных препаратов
13.12.2016 ФАС: принудительное лицензирование и снижение цен на лекарства увеличат охват лечения ВИЧ-инфицированных больных
29.11.2016 ФАС предлагает разрешить принудительное лицензирование лекарств в интересах национальной безопасности
31.10.2016 Игорь Артемьев: принудительная лицензия защитит от шантажа правообладателей патентов
13.10.2016 Игорь Артемьев: страны Таможенного союза пока не принимают позицию России о параллельном импорте
Метки
принудительное лицензирование
Фармвестник-ТВ
28.03 «7 дней за 7 минут» с Наилем Егофаровым
23.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #4
20.03 «7 дней за 7 минут» с Анатолием Тенцером
13.03 «7 дней за 7 минут» с Владимиром Бойко
СВЕЖИЙ НОМЕР
Март №10
За державу не обидно
Current issue #10, 2017
Эволюция революции
Кто сколько может
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Март 2017
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 01 02
28.03 — 30.03 IPhEB&CPhI Russia - 2017
29.03 IX Ежегодная конференция «Государственное регулирование и Российская фармпромышленность-2017: продолжение диалога»
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция История Рекламодателям Мобильный ФВ
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Online-интервью Калькулятор
Приложения Фармкружок Карьера ФВ-аналитика Пользовательское соглашение

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения