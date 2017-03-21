Эксперт: фармпродукцию будут распространять через мессенджеры

У мессенджеров, таких как WhatsApp, Viber и Telegram, большие перспективы в фарме, считает директор ААУ «СоюзФарма» Дмитрий Целоусов.

«Мессенджеры — это дополнительный информационный ресурс, который в последнее время хорошо себя зарекомендовал. Множество товаров, проходящих через него, пользуются успехом. Почему сейчас аптеки не рекламируют свои товары с помощью этих инструментов? Дело в том, что мессенджеры не позволяют ознакомить потребителя с широким ассортиментом, который есть в аптечной организации, — поясняет «ФВ» эксперт. — Это специфический ресурс, который позволяет оповестить о конкретном товаре. Но если откроется легальная возможность онлайн-торговли, то этот процесс пойдет, информация будет распространяться — разумеется, со ссылками на сайты конкретных аптечных организаций, потому что именно так сейчас прописано в проекте закона об онлайн-торговле лекарствами».

При этом генеральный директор компании BrandMonitor Юрий Вопилов считает, что, даже когда торговля медикаментами через интернет-аптеки станет разрешенной, на легализацию торговли через мессенджеры вряд ли стоит надеяться, поскольку такая торговля нарушает здоровую конкуренцию, ставит здоровье потребителя под угрозу и практически не поддается государственному контролю.

По его словам, это, скорее, будет уделом недобросовестных продавцов: «В настоящее время с помощью мессенджеров компании могут напрямую общаться с потребителями, без посредников предлагая им свои товары и услуги. Так как общение с клиентом ведется конфиденциально, то у продавцов появляется возможность реализовывать товары, запрещенные к обороту в конкретной стране, с минимальным риском для себя: например, известно множество случаев использования мессенджеров для распространения наркотических веществ. До распространения лекарственных средств, требующих рецепта или запрещенных к реализации, дело пока не дошло, но возможность использования мессенджеров недобросовестными производителями лекарств и торговцами контрафактным товаром в будущем вполне реальна».

Юрий Вопилов называет еще два интернет-инструмента, которые может активно использовать фарма в будущем.

«Теневой интернет, он же даркнет, использует нестандартные коммуникационные протоколы и порты, позволяющие пользователям такой сети сохранять относительную анонимность. Наиболее популярные сети – это Tor, I2P и Freenet, — рассказывает эксперт. — Даркнет больше известен как площадка для хакеров, однако там продают не только вредоносное программное обеспечение и данные пользователей. Среди популярных товаров — наркотические вещества, оружие, фальшивые документы, порнографические материалы и, конечно же, лекарственные препараты. Доля медикаментов, по статистике, собранной самими участниками теневого онлайн-рынка, составляет порядка 20% от всех реализуемых товаров».

Новинкой для российской интернет-торговли стало появление дропшиппинга как способа реализации товара. Согласно этой схеме, производитель, не желающий заниматься продажами лично, нанимает посредника, который занимается рекламой и поиском клиентов, при этом продавая товар от своего имени, хотя на самом деле товар подготавливается к отправке и поставляется самим производителем.

«В данном случае администратор сайта, занимающийся реализацией продукта, является в юридическом смысле «подушкой безопасности», так как в большинстве случаев он будет нести ответственность, если с товаром возникнут какие-либо проблемы. Дропшиппинговыми платформами, помимо честных производителей, пользуются и производители контрафакта, и компании, занимающиеся серым импортом, — рассказывает г-н Вопилов. — На данный момент лекарственные препараты практически не представлены на дропшиппинговых платформах, за исключением таблеток или ягод для похудения, средств для повышения потенции или БАДов».

Подробнее читайте в «ФВ» №9(880) в статье «Контрабандисты XXI века».