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Эксперт: ФАПы не решат проблему лекобеспечения на отдаленных территориях

31.03.2017

В апреле Госдума планирует рассмотреть законопроект об организации деятельности аптек на труднодоступных территориях городских населенных пунктов. Соответствующий пакет поправок в ФЗ «Об обращении лекарственных средств» разработало Архангельское областное собрание депутатов.

Накануне отрицательное заключение на законопроект вынес Комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления. Как указано в заключении, подписанном председателем комитета Алексеем Диденко, понятие «труднодоступная территория городского населенного пункта» отсутствует в законодательстве, а существующий термин «отдаленные и труднодоступные местности» не расшифровывается.

В документе подчеркивается, что при отсутствии аптечных организаций «допускается фармацевтическая деятельность и розничная продажа лекарственных препаратов медицинскими организациями (их подразделениями), имеющими лицензию на осуществление фармацевтической деятельности». Однако, по мнению исполнительного директора ААУ «СоюзФарма» Дмитрия Целоусова, только за счет ФАПов проблему лекарственного обеспечения не решить.

На сегодняшний день существует целый клубок вопросов и проблем, связанных с работой ФАПов, отметил он в беседе с «ФВ. И система поставок лекарств в них не налажена в рамках всей страны.

«Для поставок лекарств необходимо, чтобы объект, в рамках которого ФАП являются структурным подразделением, производил закупки в рамках ФЗ-44, - пояснил он. - И если для ЛПУ и больниц закупки для лечения больных в целом понятная история, то аптечную деятельность очень сложно прогнозировать. А на селе это еще и в разы сложнее. Поставки лекарств в фельдшерско-акушерские пункты – это большая проблема и для ЛПУ, и для самих ФАПов, и для граждан, которые формально получили работающие ФАПы».

Подробности читайте в «ФВ» №11 (882) от 04.04.2017 г. в публикации «Тем, кто дрейфует на льдине».

Автор: Сергей Рякин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
лекарственное обеспечение
Персоны
Целоусов Дмитрий
Исполнительный директор Ассоциации аптечных организаций «СоюзФарма»
Фармвестник-ТВ
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23.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #4
20.03 «7 дней за 7 минут» с Анатолием Тенцером
СВЕЖИЙ НОМЕР
Март №10
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