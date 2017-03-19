Эксперт: есть шанс в России создать вакцину против ВИЧ, но нет денег

"Сейчас стоит задача победить СПИД. Если ее решить, то это поможет справиться и с другими хроническими болезнями", - заявил Андрей Козлов, директор Биомедицинского центра в Санкт-Петербурге.

Под руководством Андрея Козлова в Биомедицинском центре с 2000-х годов проходит испытание вакцина "ДНК-4" против ВИЧ. В России это пока единственная вакцина, которая прошла вторую фазу клинических исследований. Однако в настоящий момент работа остановлена. У центра нет финансовых возможностей возобновить испытания.

"Вакцина показала свою безвредность и иммуногенность. У некоторых пациентов разрушились вирусные резервуары. Получен результат, и если мы его разовьем, то излечим пациентов от вируса", - уверенно заявил Андрей Козлов, выступая на семинаре экспертного клуба "Сумма технологий".

Известно, что для проведения второй фазы клинических исследований, Биомедицинскому центру было выделено порядка 50 млн. рублей в рамках федеральной целевой программы "Фарма 2020". Несмотря на полученные положительные результаты ученый настаивает, что необходимо масштабировать проведение второй фазы испытаний.

Он так же уверен, что именно у России есть все шансы стать первой страной, в которой удастся создать вакцину против СПИД.

"Против вируса ВИЧ во всем мире вакцину не сделать, так как он очень разнородный. В России вирус однородный, поэтому есть шанс сделать вакцину", - подчеркнул Андрей Козлов.

Проблему отсутствия финансирования он не считает основной, по мнению ученого, прежде всего "должна быть политическая воля".