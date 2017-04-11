Эксперт: для системы здравоохранения наступил час «Ч»

Сегодня в Москве начал работу VIII форум регионов России: «Здравоохранение». Как отметил первый заместитель председателя комитета по экономической политике Совета Федерации Федерального Собрания РФ Сергей Калашников, здравоохранение – это прежде всего экономика. И главная проблема заключается в том, что деятельность по лечению не стыкуется с задачей по охране здоровья.

«Сейчас для здравоохранения наступил час «Ч». К 2018 году должны быть выполнены поручения, данные президентом в 2012 году. Но если сопоставить то, что есть сейчас в регионах с тем, как должно быть к указанному сроку, становится ясно, что без принятия экстраординарных мер не обойтись. Но эти меры могут негативно отразиться на общей ситуации», – отметил Сергей Калашников.

По его мнению, система здравоохранения расслоилась, оторванность первичного звена от высокотехнологичной медицинской помощи колоссальна. И это особенно заметно в регионах.

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