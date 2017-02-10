Гомеопатия – не последняя жертва комиссии РАН по борьбе с лженаукой

Комиссия РАН по борьбе с лженаукой намерена продолжить исследования в области лекарственных средств с недоказанной эффективностью. Об этом на пресс-конференции в НСН заявил член комиссии и один из инициаторов принятия меморандума о лженаучности гомеопатии, кандидат биологических наук Александр Панчин.

Отвечая на вопрос «ФВ», почему в борьбе с «препаратами-пустышками» были выбраны именно гомеопатические, а не другие ЛП, чья эффективность под сомнением, он отметил, что «тем, на которые можно написать меморандум, гораздо больше, чем рук у комиссии», а дополнительную мотивацию комиссия получила после судебного процесса, связанного с публикацией против гомеопатии в журнале «Вокруг света», когда после иска гомеопатов суд встал на сторону журналиста. И пообещал, что борьба с «фуфломицинами» продолжится.

По словам Александра Панчина, меморандум стал результатом усилий более 30 представителей комиссии и сторонних экспертов, из которых более 20 человек представляют медицинское сообщество. При этом стоит отметить, что критики принятого документа со своей стороны отмечают, что среди тех, кто поставил под ним свои подписи, почти отсутствуют известные представители медицины.

В ходе пресс-конференции эксперт неоднократно подчеркнул, что принятый меморандум носит не запретительный, а просветительско-рекомендательный характер.

«Мы не запрещаем гомеопатию, как об этом написали в некоторых СМИ, - пояснил он. – Но хотим, чтобы потребитель знал: покупая данные препараты, он отдает деньги за ЛП с недоказанной эффективностью».

В свою очередь член Общественной палаты РФ, президент Фонда открытой демократии Кристина Потупчик заявила, что с принятием меморандума «поставлена точка в обсуждении вопроса, что же такое гомеопатия». «Гомеопатия – это лженаука, лечение гомеопатией не имеет под собой никаких научных оснований, - считает она. - Это многомиллиардный бизнес. Торговать гомеопатией намного выгоднее, чем торговать наркотиками. По сути, это легальный способ обмана потребителей, тех людей, которые хотят вылечиться».

«Члены экспертной группы не имеют конфликта интересов и не получают никакого финансирования от фармацевтических или иных компаний, комиссия существует на добровольных началах, мы волонтеры», - заверил Алексей Панчин. Однако противники меморандума отмечают, что его авторы сознательно или неосознанно действуют в интересах крупных фармкомпаний, которые, в частности производят традиционные противовирусные препараты.

На фото: Алексей Панчин и Кристина Потупчик.