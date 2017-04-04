Эксперт: большая часть госзакупок лекарств – это смешанные лоты до 3 млн рублей

Анализ государственных закупок первой половины 2016 г. показал, что 98% - это смешанные лоты с начальной ценой контракта до трех миллионов руб. Об этом на III Международном форуме «Фармэволюция» рассказала исполнительный директор Союза профессиональных фармацевтических организаций (СПФО) Лилия Титова.

Говоря о создаваемой единой информационной аналитической системе (ИАС) госторгов, она отметила, что ИАС нужна для того, чтобы сформировать единую картину закупок лекарств государственными заказчиками. В то же время необходимо учесть риски. В частности, есть препараты, имеющие уникальные особенности, которые не смогут быть учтены в облущенной системе. Кроме того, не надо забывать, что большая часть закупок – это небольшие лоты, количество которых достаточно велико. Больницы могут несколько раз в месяц объявлять тендеры.

Лилия Титова также напомнила, что в начале марта правительство поручило рассмотреть вопрос о замене процентных ценовых наценок в оптовом и аптечном сегментах на фиксированные ставки в рублях. По мнению эксперта, этот вопрос требует тщательной проработки, несколько регионов уже пытались перейти на такую систему, но в итоге решили вернуться к прежним процентным надбавкам.