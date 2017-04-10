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Эксперт: Биг фарма теряет интерес к российскому рынку

10.04.2017
Фото: Игорь Чунусов

Интерес крупнейших мировых фармацевтических компаний к российскому рынку будет ослабевать. Об этом в ходе конференции «Стратегии продвижения фармацевтических товаров и брендов» заявила генеральный директор Alfa Wassermann Russia Ольга Глазкова.

Об уходе представителей Биг фармы с отечественного рынка речи не идет, пояснила она, но если десять лет назад ведущие компании связывали свои приоритеты с новыми развивающимися рынками, то сегодня можно наблюдать обратную ситуацию.

Причины, по мнению эксперта, лежат в ужесточении регуляторного давления и касаются правил ценообразования на лекарства, доступа на рынок, промоуции препаратов. С другой стороны, ослабление позиций Биг фармы открывает новые перспективы для дженериковых компаний, заключила Ольга Глазкова.

С точки зрения маркетинга на российском фармрынке можно привести несколько примеров успеха, но все они не связаны с Биг фармой, добавил директор Ipsos Healthcare Олег Фельдман. Вместе с тем для создания развитой системы здравоохранения появление инновационных препаратов и их доступность для населения крайне важны, подчеркнул он.

На фото: Ольга Глазкова.

Автор: Сергей Рякин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
продвижение товаров
Персоны
Фельдман Олег
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07.04 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #5
07.04 «Актуальный репортаж»: Лечение шизофрении в новой модели оказания психиатрической помощи
06.04 «ФармNEWS»: РАФМ «Мировые и локальные тенденции маркетинга»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Апрель №11
Которые тут временные
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Дело чести
Тем, кто дрейфует на льдине
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