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Лента · В России
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«Эгис» соберет статистику о распространенности уровня мочевой кислоты у пациентов с артериальной гипертензией

01.03.2017

В феврале 2017 года компания «Эгис» совместно с РООИ «Здоровье человека» запустила в России наблюдательную программу по изучению уровня мочевой кислоты (УМК) у пациентов с артериальной гипертензией, сочетающейся с метаболическим синдромом, сахарным диабетом и болями в суставах в реальной клинической практике. Материалом для анализа послужит независимая выборка более 22 тыс. пациентов по всей России, с различными географическими, климатическими и экономическими условиями.

Гиперурикемия – повышенное содержание мочевой кислоты в крови – наблюдается у 20% взрослого населения и 3% детей земного шара. Причинами, наиболее значимо влияющими на увеличение уровня мочевой кислоты, являются ожирение, избыточное употребление алкоголя, артериальная гипертензия, инсулинорезистентность, метаболический синдром, применение диуретиков и низких доз ацетилсалициловой кислоты, пожилой возраст, почечная недостаточность.

По результатам многочисленных клинических исследований очевидно, что между УМК и артериальной гипертензией (АГ) существует определенная корреляционная связь. Однако до сих пор остается неясным количество подобных пациентов по РФ, имеющих повышенный УМК, ассоциированный с АГ в сочетании с сахарным диабетом, метаболическим синдромом, а также болях в суставах. Это послужило причиной актуальности проведения дополнительного эпидемиологического исследования в этом направлении.

В скрининг-программе примут участие 880 врачей-кардиологов и терапевтов по всей РФ. Врач-исследователь оценит демографические, анамнестические и антропометрические данные, уровень артериального давления и наличие АГ в сочетании с обозначенными сопутствующими заболеваниями по каждому пациенту.

Сбор информации продлится до конца июня 2017 года.

«Нам важно изучить медицинский портрет пациента при сочетании артериальной гипертензии и гиперурикемии – выяснить, при каких сопутствующих с АГ заболеваниях (метаболическом синдроме, сахарном диабете и болями в суставах) чаще встречается повышенный уровень МК. Подобных статистических данных в России пока нет. Поэтому, с нашей точки зрения, результаты этого исследования будут полезны врачам. Во-первых, программа выявит больных, которым требуется контроль уровня мочевой кислоты. Во-вторых, благодаря экспресс-анализу, врач сможет в рамках одного приема подобрать таким пациентам более эффективную терапию. Наша программа имеет также образовательный характер для населения по доступному и своевременному самоконтролю уровня мочевой кислоты, который важно исследовать при целом ряде заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых», комментирует директор по маркетингу компании «Эгис» в России Михаил Салихов.

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Метки
Egis
Фармвестник-ТВ
01.03 «7 дней за 7 минут» с Андреем Загорским
28.02 «Актуальный репортаж»: Фармвестнику – 23 года!
27.02 «У редакционного камина» с Григорием Левицким
22.02 «Актуальный репортаж» VIII Аптечный Саммит «Эффективное управление аптечной сетью»
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