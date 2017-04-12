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Лента · В России
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Эффективная гепатопротекция: возможности российских препаратов

12.04.2017

Перечень ЖНВЛП содержит список лекарственных средств под международными непатентованными наименованиями и затрагивает практически все виды медицинской помощи. Его основная цель – регулирование цен и повышение доступности ЛС для населения и лечебно-профилактических учреждений.

Перечень препаратов ЖНВПЛС на 2017 год остался неизменным в соответствии с распоряжением Главы Правительства РФ Дмитрия Медведева №2885-р. Таким образом, список не изменился и 24 препарата, одобренные комиссией Минздрава, в перечень включены не были.

Среди 24 одобренных лекарственных средств присутствовал также препарат с непатентованным международным названием Янтарная кислота+Меглумин+Инозин+Метионин+Никотинамид, за который проголосовали единогласно. На российском рынке препарат известен под названием Ремаксол.

Ремаксол – сбалансированный инфузионный раствор, обладающий гепатопротекторной активностью. Под действием препарата ускоряется переход анаэробных процессов в аэробные, улучшается энергетическое обеспечение гепатоцитов, увеличивается синтез макроэргов, повышается устойчивость мембран гепатоцитов к перекисному окислению липидов, восстанавливается активность ферментов антиоксидантной защиты.

Препарат способствует снижению билирубина и его фракций, улучшает экскрецию прямого билирубина в желчь. Снижает активность экскреторных ферментов гепатоцитов - щелочной фосфатазы и гамма-глутамилтранспептидазы, способствует окислению холестерина в желчные кислоты.

Зарегистрированный в 2009 году, Ремаксол положительно себя зарекомендовал и пользуется заслуженной популярностью у врачей-специалистов, имеющих дело с лечением поражений печени различного генеза: гепатологи, инфекционисты, фтизиатры, онкологи, хирурги, реаниматологи. Многочисленные клинические апробации и исследования подтверждают его высокую эффективность в терапии, в которой требуется обоснованное применение гепатопротекторных препаратов с целью более быстрого достижения ремиссии основного заболевания или предупреждения его прогрессирования.

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ООО «НТФФ «ПОЛИСАН»
Компании
Полисан ООО «Научно-технологическая фармацевтическая фирма «ПОЛИСАН» основана в 1992 году. Сфера деятельности - разработка и внедрение инновационных лекарственных средств в медицинскую практику.
Фармвестник-ТВ
10.04 «7 дней за 7 минут» с Николаем Демидовым
07.04 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #5
07.04 «Актуальный репортаж»: Лечение шизофрении в новой модели оказания психиатрической помощи
06.04 «ФармNEWS»: РАФМ «Мировые и локальные тенденции маркетинга»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Апрель №12
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Current issue #12, 2017
Приказали долго жить
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