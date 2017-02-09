ЕЭК упростила процедуру идентификации наборов для обеззараживания плазмы донорской крови

Эксперты таможенных служб РФ и Республики Беларусь инициировали рассмотрение вопросов классификации одноразовых наборов для обеззараживания плазмы на уровне ЕАЭС.

В ходе заседания Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), которое состоялось 7 февраля, эксперты рассмотрели вопрос классификации набора для обеззараживания плазмы донорской крови в соответствии с единой товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности ЕАЭС.

В результате дискуссии Коллегия приняла решение классифицировать наборы по подсубпозиции 9018 90 840 9 ТН ВЭД ЕАЭС.

«Решения Коллегии ЕЭК по классификации тех или иных продуктов и товаров позволяют упростить процедуру их идентификации при производстве и продаже в торговых сетях, повысить уровень достоверности декларирования в случае импорта из третьих стран. В итоге улучшится ситуация с правильным начислением таможенных пошлин и налогов, сократятся случаи привлечения участников внешнеэкономической деятельности к административной ответственности за недостоверное декларирование», - сообщили «ФВ» в пресс-службе ЕЭК. Решение вступят в силу по истечении 30 дней с момента их опубликования.