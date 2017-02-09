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ЕЭК упростила процедуру идентификации наборов для обеззараживания плазмы донорской крови

09.02.2017

Эксперты таможенных служб РФ и Республики Беларусь инициировали рассмотрение вопросов классификации одноразовых наборов для обеззараживания плазмы на уровне ЕАЭС.

В ходе заседания Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), которое состоялось 7 февраля, эксперты рассмотрели вопрос классификации набора для обеззараживания плазмы донорской крови в соответствии с единой товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности ЕАЭС.

В результате дискуссии Коллегия приняла решение классифицировать наборы по подсубпозиции 9018 90 840 9 ТН ВЭД ЕАЭС.

«Решения Коллегии ЕЭК по классификации тех или иных продуктов и товаров позволяют упростить процедуру их идентификации при производстве и продаже в торговых сетях, повысить уровень достоверности декларирования в случае импорта из третьих стран. В итоге улучшится ситуация с правильным начислением таможенных пошлин и налогов, сократятся случаи привлечения участников внешнеэкономической деятельности к административной ответственности за недостоверное декларирование», - сообщили «ФВ» в пресс-службе ЕЭК. Решение вступят в силу по истечении 30 дней с момента их опубликования.

Автор: Оксана Баранова, «Фармацевтический вестник»
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Метки
ЕАЭС
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02.02 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #1
02.02 «У редакционного камина» с Владимиром Гурдусом
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