ЕЭК рассматривает целесообразность введения маркировки лекарств в рамках единого рынка

В Евразийской экономической комиссии состоялось заседание, на котором рассматривалась целесообразность введения маркировки на различные группы товаров во всех пяти государствах ЕАЭС. В частности, участники заседания обсудили вопрос обеспечения совместимости стандартов маркировки лекарств внутри союза.

Напомним, 24 января подписано постановление Правительства РФ о запуске пилотного проекта по маркировке лекарств. Подобный пилот планируется реализовать и в Казахстане.

Как сообщила исполнительный директор СПФО Лилия Титова, представители стран-участниц союза высказали свою точку зрения об этой инициативе. Республика Беларусь поддерживает маркировку, но считает, что это увеличит отпускную цену лекарств для пациентов или уменьшит прибыль производителей, что особенно критично для недорогих препаратов, входящих в перечень ЖНВЛП, поэтому спешить с введением маркировки не стоит. Мнение Казахстана - проект интересный, но надо разобраться в деталях. Аналогичное мнение и у представителей Армении.

Никаких конкретных решений в ходе заседания принято не было.