ЕЭК примет 67 нормативных документов в сфере оборота лекарств

В Евразийском экономическом союзе до 2018 года будут приняты 67 документов «третьего уровня», которые позволят обеспечить пациентов стран ЕАЭС безопасными лекарствами высокого качества, сообщили в пресс-службе ЕЭК.

Перечень и статус принятия комиссией актов по лекарствам рассмотрены на заседании профильной рабочей группы Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Это ряд взаимосвязанных руководств и рекомендаций по производству и исследованию групп лекарственных препаратов, подготовке регистрационных досье.

Два из этих документов детально обсудили члены рабочей группы: проекты Руководства по надлежащей практике культивирования, выращивания и сбора лекарственного растительного сырья и Руководства по валидации аналитических методик. Руководство по валидации, например, позволяет изготовителям проверить, насколько методы контроля качества лекарств способны обнаружить отклонения от заданного стандарта.