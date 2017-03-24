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Дворкович: инструменты поддержки не должны создавать избыточные преференции

24.03.2017

Решение текущих задач, стоящих перед государством, и построение оптимальной структуры развития промышленности в долгосрочной перспективе должны быть сбалансированными. Об этом заявил вице-премьер Аркадий Дворкович, выступая сегодня на коллегии Минпромторга, которая проходит с участием премьер-министра Дмитрия Медведева.

«Мы часто прибегаем к мерам индивидуальной поддержки, выбирая того или иного производителя, ограничивая тем самым конкуренцию. Это тонкая вещь. Безусловно, можно и нужно это делать там, где критически важно выдержать сроки и решить задачу быстро. Но нужно всегда помнить о перспективе. Если не будет потом стимулов повышать технологический уровень производства, качества продукции, то никакого результата в долгосрочной перспективе не будет. Надо находить грамотный баланс между решением текущих задач и долгосрочными интересами. Это должно влиять на то, как мы пользуемся такими инструментами, как «третий лишний», СПИК, которые не должны создавать на долгосрочную перспективу избыточных преференций для одного производителя, того или иного вида продукции или технологии», - заявил Аркадий Дворкович.

Он также подчеркнул, что преимущества имеют право на жизнь, но должны носить временный характер. «Все должны понимать, что в какой-то момент нужно будет столкнуться с конкуренцией, иначе конкуренция сама с вами столкнется», - добавил он.

Комментируя выступление Аркадия Дворковича, генеральный директор компании «Натива» Александр Малин отметил, что трехступенчатая система государственных закупок остается среди приоритетов поддержки российской фармацевтической промышленности.

«Российская фармацевтическая отрасль, несмотря на свою относительно небольшую историю и «непростые для страны времена», демонстрирует постоянную положительную динамику развития. Отечественные фармкомпании уже который год показывают успехи как в разрезе разработок и вывода на рынок импортозамещающих препаратов, так и в наладке высокотехнологичных производств. По сути, фармотрасль является одним из основных драйверов роста отечественной экономики.

В то же время она крайне уязвима, и лишать отечественных фармпроизводителей на данном этапе продуманной и просчитанной государственной поддержки практически означает «рубить сук», на котором «сидит» экономика», - отметил он.

В свою очередь Дмитрий Морозов, генеральный директор компании «Биокад» заявил, что Проект постановления о внедрении "трехступенчатой системы" способствует оправданному стимулированию локализации полного цикла, что соответствует целям «Фарма 2020».

«Не так давно представители ФАС выступили с предложением отменить действующее правило «третий лишний» и допустить иностранные компании к торгам. Следует заметить, что данное предположение недальновидно и противоречит государственной политике импортозамещения. Сегодня в рамках расширенного заседания итоговой коллегии Минпромторга России Денис Мантуров и Дмитрий Медведев обсудили, в том числе, и планы Министерства на 2017 год. Как следует из ежегодного доклада о целях и задачах, трехступенчатая система государственных закупок находится среди главных приоритетов поддержки российской фармацевтической промышленности. Понятно, что лоббисты отмены правила руководствуются отдельными, иногда еще встречающимися фактами завышения цен на лекарства. Хотя полный анализ ситуации показывает, что государственные закупки неизменно показывают тренд снижения средних цен по стране. И для того, чтобы очистить рынок от недобросовестных игроков, попытки задушить этот рынок, не предоставив никаких преференций отечественным производителям, кажутся избыточными. Для того, чтобы на отечественном рынке появились доступные, современные, а значит конкурентоспособные, лекарственные препараты, требуется инвестировать и время, и знания, и деньги. Тогда на рынке и доступные препараты, и компании, которые платят налоги, и образуют костяк экономической системы страны», - уверен он.

Автор: Оксана Баранова, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Аркадий Дворкович
Фармвестник-ТВ
23.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #4
20.03 «7 дней за 7 минут» с Анатолием Тенцером
13.03 «7 дней за 7 минут» с Владимиром Бойко
09.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #3
СВЕЖИЙ НОМЕР
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Фармреслинг
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