Доработанный законопроект о телемедицине разрешит дистанционную выписку электронных рецептов

Экспертный совет при Правительстве РФ поддержал доработанный на площадке кабинета министров законопроект Минздрава о применении информационно-телекоммуникационных технологий в сфере охраны здоровья граждан.

В новой версии документа максимально учтена позиция как профильных ведомств, так и профессионального и экспертного сообщества, сообщает пресс-служба Открытого правительства. В ближайшее время законопроект будет направлен на рассмотрение в Госдуму.

Первая версия подготовленного Минздравом законопроекта о регулировании телемедицинских услуг была опубликована для общественного обсуждения 13 апреля 2016 года. Однако тогда эксперты, представители медицинского сообщества и интернет-индустрии посчитали, что в таком виде документ не сможет сделать медпомощь более доступной. Законопроект не позволял врачу дистанционно давать какие-либо рекомендации по лечению и медицинские назначения, ограничивая онлайн-консультации беседами о профилактике и дальнейшим приглашением на очный приём.

Документ неоднократно обсуждался на различных площадках, в том числе на совещаниях у министра РФ по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова. Экспертный совет при Правительстве ранее уже представлял несколько заключений на законопроект, в которых подчеркивал, что целью дистанционного взаимодействия врача и пациента должно быть не только проведение консультаций по вопросам профилактики и диагностики, но и непосредственно предоставление медицинских услуг, таких как диагностика, назначение лечения и выписка электронного рецепта, если полученной информации для этого достаточно.

«Одобренная версия законопроекта в целом формирует основы правового поля для успешного внедрения информационно-коммуникационных технологий в систему здравоохранения с учетом возможностей современной медицины и потребностей населения и, в целом, соответствует рекомендациям экспертного сообщества. В документе прописана возможность дистанционных приёмов у врачей, во время которых медицинские работники смогут консультировать пациентов, устанавливать диагноз и назначать лечение», — говорит член Экспертного совета при Правительстве Владимир Гурдус.

Данная версия документа, по его словам, также разрешает дистанционную выписку электронных рецептов и подписание электронного информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство.

В документе дано подробное определение термина «медицинская документация», оказание медицинской помощи онлайн и офлайн не может отличаться юридически. Дистанционный способ общения с пациентом не снимет с медицинского работника ответственность за врачебные ошибки, подчеркивает член Экспертного совета.

Формально на уровне Правительства документ согласован, работа над ним будет продолжена на площадке Госдумы, говорит Владимир Гурдус.

В ходе дальнейшей работы над законопроектом в Госдуме Экспертный совет при Правительстве предлагает внести в него ряд незначительных поправок и подробнее рассмотреть еще некоторые аспекты применения информационных технологий в здравоохранении. В частности, Экспертный совет считает необходимым уменьшить перечень документов, требующих заверения усиленной квалифицированной электронной подписью.

«Такой перечень должен в обязательном порядке включать в себя электронные рецепты на лекарственные препараты, как предусмотрено законопроектом. Однако, по мнению экспертов, следует рассмотреть целесообразность облегченной процедуры заверения для прочих медицинских документов, выписок и справок», — говорится в экспертном заключении.