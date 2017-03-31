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Дочернее предприятие «Нацимбио» в 2016 году удвоило чистую прибыль

31.03.2017

ОАО «Акционерное Курганское общество медицинских препаратов и изделий «Синтез», входящее в «Национальную иммунобиологическую компанию» (госкорпорация «Ростех»), в 2016 году увеличило чистую прибыль по РСБУ в 2,1 раза по сравнению с 2015 годом — до 703,7 млн руб. Выручка предприятия выросла на 15,8% и составила 6,75 млрд руб.

«Курганский «Синтез» обеспечивает 3% российского производства лекарственных средств, треть продукции компания создает из собственных субстанций, – заявила генеральный директор «Нацимбио» Марьям Хубиева. – Постоянное расширение портфеля продукции, планомерная работа в направлении импортозамещения и грамотное управление обеспечили компании сильные финансовые результаты».

Дебиторская задолженность предприятия выросла с 1,467 млрд руб. на начало 2016 года до 1,954 млрд руб. на 31 декабря, кредиторская — сократилась с 1 млрд 331,7 млн руб. до 1 млрд 214,131 млн руб.

«В 2016 году существенно увеличилась выручка завода, в том числе благодаря стимулирующим действиям правительства по импортозамещению. Рост прибыли, с одной стороны, связан с ростом выручки, с другой — с дополнительными мерами контроля над расходами. Напомню, что в прошлом году в состав акционеров завода вошел Александр Винокуров, выкупив бизнес фармацевтического дистрибьютора «СИА Интернейшнл». Не будет преувеличением сказать, что успехи завода связаны с грамотным управлением новой команды», — рассказал гендиректор ЗАО «Фарм-Центр» (управляющая компания ОАО «Синтез») — и.о. руководителя «Синтеза» Андрей Загорский.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
ОАО «Синтез»
ОАО «Национальная иммунобиологическая компания»
Холдинговая компания «Нацимбио»
Фармвестник-ТВ
31.03 Галерея победителей телевикторины «Профессионалы»
28.03 «7 дней за 7 минут» с Наилем Егофаровым
23.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #4
20.03 «7 дней за 7 минут» с Анатолием Тенцером
СВЕЖИЙ НОМЕР
Март №10
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Current issue #10, 2017
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