До 1 марта Росздравнадзор и Роспотребнадзор должны утвердить планы по реформированию контрольно-надзорной деятельности

Планы реализации восьми проектов, входящих в приоритетную программу по реформированию контрольно-надзорной деятельности, должны быть утверждены к 1 февраля. А к 1 марта свои планы должны утвердить 12 ведомств, участвующих в программе. Остальным контрольно-надзорным органам, не вошедшим в этот список, также необходимо приступить к подготовке соответствующих паспортов.

Первые практические результаты от реформы госконтроля должны быть получены уже в ближайшие 2 года. Об этом заявил министр РФ по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов, выступая 18 января на семинаре «Обмен лучшими практиками по вопросам совершенствования контрольно-надзорной деятельности».

«Несмотря на то, что горизонт программы по многим мероприятиям рассчитан на среднесрочную перспективу — до 2021 и 2024 годов, практические результаты от реализации этого проекта правительство ожидает в 2017–2018 годах. Это тот фокус, который был поставлен при рассмотрении программы у председателя правительства», — подчеркнул Михаил Абызов.

Ход выполнения различными ведомствами программы будет анализироваться в постоянном режиме, чтобы выявить «передовиков» и «отстающих» и своевременно принять корректирующие решения, отметил министр.

12 федеральных контрольно-надзорных органов, которые будут реализовывать проект в первую очередь, уже определен. Это МВД, МЧС, ФАС, ФНС, Россельхознадзор, Роспотребнадзор, Росздравнадзор, Ространснадзор, Росприроднадзор, Роструд, Ростехнадзор и ФТС — на их долю приходится около 90% контрольно-надзорных мероприятий. До 1 марта эти ведомства должны будут утвердить паспорта, в которых будут сведены все элементы восьми ключевых проектов программы с учетом особенностей и параметров работы этих ведомств, сообщили в пресс-службе Открытого правительства.