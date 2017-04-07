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До 1 июля 2017 г. страны ЕАЭС решат вопрос о параллельном импорте лекарств

07.04.2017

Вопрос о параллельном импорте сейчас на стадии внесения изменений в договор о ЕАЭС о наделении Евразийского межправительственного совета полномочиями по принятию решения об изменении установленного договором принципа исчерпания прав в отношении отдельных групп товаров. Об этом на конференции «Фармацевтика – 2017: правовые вопросы» рассказала начальник отдела защиты от недобросовестной конкуренции Управления рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС Наталья Кононова.

По ее словам, проект соответствующего протокола направлен в ЕЭК на внутригосударственное согласование. Срок согласования – до 1 июля 2017г.

Наталья Кононова отметила, что необходимо принять ряд мер для защиты от фальсификата. «Надо обеспечить таможенные посты организационно-технической инфраструктурой, и прежде всего наладить взаимодействие с испытательными лабораториями, чтобы при необходимости провести экспертизу ввозимой партии товара. Также необходима инфраструктура для осуществления перемаркировки ввозимых товаров», - сказала она.

В то же время эксперт добавила, что детали внедрения этих мер, а именно за чей счет они будут осуществляться, будут рассмотрены после принципиального согласия стран–членов ЕАЭС на параллельный импорт.

Автор: Елена Калиновская, «Фармацевтический вестник»
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Метки
ЕАЭС
параллельный импорт
Фармвестник-ТВ
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07.04 «Актуальный репортаж»: Лечение шизофрении в новой модели оказания психиатрической помощи
06.04 «ФармNEWS»: РАФМ «Мировые и локальные тенденции маркетинга»
28.03 «7 дней за 7 минут» с Наилем Егофаровым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Апрель №11
Которые тут временные
Current issue #11, 2017
Дело чести
Тем, кто дрейфует на льдине
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