До 1 июля 2017 г. страны ЕАЭС решат вопрос о параллельном импорте лекарств

Вопрос о параллельном импорте сейчас на стадии внесения изменений в договор о ЕАЭС о наделении Евразийского межправительственного совета полномочиями по принятию решения об изменении установленного договором принципа исчерпания прав в отношении отдельных групп товаров. Об этом на конференции «Фармацевтика – 2017: правовые вопросы» рассказала начальник отдела защиты от недобросовестной конкуренции Управления рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС Наталья Кононова.

По ее словам, проект соответствующего протокола направлен в ЕЭК на внутригосударственное согласование. Срок согласования – до 1 июля 2017г.

Наталья Кононова отметила, что необходимо принять ряд мер для защиты от фальсификата. «Надо обеспечить таможенные посты организационно-технической инфраструктурой, и прежде всего наладить взаимодействие с испытательными лабораториями, чтобы при необходимости провести экспертизу ввозимой партии товара. Также необходима инфраструктура для осуществления перемаркировки ввозимых товаров», - сказала она.

В то же время эксперт добавила, что детали внедрения этих мер, а именно за чей счет они будут осуществляться, будут рассмотрены после принципиального согласия стран–членов ЕАЭС на параллельный импорт.