Дмитрию Даину дали 4,5 года реального срока

В Таганском суде оглашен приговор по делу Дмитрия Даина. Суд признал его виновным в совершении преступления по части 4 статьи 159.1 УК РФ «Хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку или иному кредитору заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Прокурор ранее попросил дать бизнесмену 5 лет заключения и штраф в 1 млн руб. Защита Дмитрия Даина намерена обжаловать приговор.

Дело Дмитрия Даина началось в 2005 г., когда он создал логистический проект «Фармат», оказывающие таможенные и складские услуги крупным фармкомпаниям. Юридически «Фарматом» управляло ООО «Терминал-Восток». В 2010 г. к Дмитрию Даину обратился глава «дочки» Ростеха «РТ-Биотехпром» Петр Каныгин и предложил сотрудничать, создать совместный проект. Однако дело закончилось тем, что Дмитрий Даин продал 75% доли в «Терминал Восток» офшору «Силсби Инвестмент Лимитед», подконтрольный ему и его партнерам.

После продажи бразды правления компанией были разделены. 22 апреля 2011 г. единоличным исполнительным органом стал «РТ-Биотехпром» и его генеральный директор Петр Каныгин. Дмитрию Даину дали ограниченные права на управления, он мог совершать сделки суммой до 500 тыс. рублей. В 2012 г. «Терминал Восток» получил кредит в «Номос-Банке» в размере 270 млн руб. В конце 2012 г. Дмитрия Даина отстранили от руководства и уволили, в 2013 г. в арбитражный суд подано заявление о банкротстве «Терминал Восток» его руководителем Александром Игуменцевым. А в 2015 г. возбуждено уголовное дело.

В суде Дмитрий Даин заявил, что его предприятие было успешным. При этом все долги были отражены в финансовой отчетности. «В “Номос-Банке” мощная служба безопасности, и если бы был вывод денег, то, наверное, она могла бы найти тому доказательства: столько-то рублей ушло Даину, туда-то и туда. Но таких документов не предоставлено», - утверждает он. Обвинение, по его словам, не предоставило документов, связанных с письменным распоряжением о кредите, хищении денег.

«Спустя почти два года после того, как Каныгин меня обманул и отстранил, было возбуждено уголовное дело. Это оговор. Сначала я думал, что это абсурд. Как исполнительный директор, которого обманули и утащили компанию, мог украсть кредит?» – заявил Дмитрий Даин.

Он напомнил, что Президент РФ обратил внимание на большое количество дел, связанных с предпринимателями, что специальное постановление выпустил Верховный суд.