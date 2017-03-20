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Лента · В России
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Для реализации высокотехнологичных стратегий не хватает новых стандартов

20.03.2017

20 марта в Центре международной торговли открылся IV Международный форум «NDExpo-2017» - «Высокие технологии для устойчивого развития». Его проводят госкорпорация «Росатом», «Агентство Стратегических Инициатив» (АСИ) и АО «Российская венчурная компания» (РВК).
В первый день форума эксперты обсудят глобальные тренды технологического развития до 2035 года. В фокусе обсуждения – вклад различных компаний в развитие отраслей нового технологического уклада.
Для реализации высокотехнологичных стратегий участникам программ развития не хватает новых стандартов, считает первый заместитель генерального директора госкорпорации «Росатом» Кирилл Комаров. Чтобы применять новые высокотехнологичные материалы в промышленности, нужно, чтобы они были прописаны в ГОСТах и СНиПах.

«Пока не будут переписаны документы, которые пусть не сделают обязательными, но будут позволять применять новые материалы и технологии, мы никому ничего не продадим», – пояснил г-н Комаров.
Он также отметил, что в настоящий момент важно определить те драйверы роста, с помощью которых Россия смогла бы перейти от сырьевой модели экономики к высокотехнологичной.

В рамках деловой программы форума пройдут панельные дискуссии и круглые столы, посвященные всем направлениям Национальной технологической инициативы (НТИ), в том числе HealthNet- рынка персонализированных медицинских услуг и лекарственных средств. Дорожная карта HealthNet была утверждена 20 декабря решением президиума Совета при Президенте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию России.
Для реализации таких проектов в ходе первого дня форума был подписан ряд соглашений , в том числе между ГК «Росатом» и АО «Российская венчурная компания».
Одним из значимых мероприятий форума в первый день его работы станет круглый стол «Ядерная медицина сегодня и в перспективе: решения для здравоохранения», на котором будут обсуждаться состояние и тенденции развития ядерной медицины в России и мире, перспективные направления и инновационные технологии, факторы, тормозящие развитие отрасли. В дискуссии примут участие руководители и ведущие специалисты профильных ведомств, научных организаций, компаний-поставщиков оборудования и услуг, медицинских учреждений, вузов.

Фото автора.

Автор: Екатерина Чалова, «Фармацевтический вестник»
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Метки
высокотехнологичная медицинская помощь
ядерная медицина
Фармвестник-ТВ
13.03 «7 дней за 7 минут» с Владимиром Бойко
09.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #3
09.03 ФармNEWS: РАФМ «Парадоксы аптечного маркетинга»
07.03 «7 дней за 7 минут» с Иваном Глушковым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Март №8
Как карта ляжет
Current issue #8, 2017
Антимонопольные репрессии
Клеточная эфемерность
Справочники
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