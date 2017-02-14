Дистрибьютор БСС купил производителя эфирных масел «Аспера»

В рамках расширения сферы деятельности, фармацевтический холдинг ООО «БСС» приобрел компанию ООО «ПК «Аспера», выпускающую широкий ассортимент продукции для аптечных сетей. Об этом говорится в официальном сообщении БСС.

Дистрибьютор в рамках сделки приобрел более десяти продуктовых линеек включающих в себя порядка 120 наименований товаров, предназначенных для ухода за кожей лица, тела, а также для профилактики и восстановления здоровья.

Производство масел локализовано в Москве. «ООО «БСС», как новый владелец, планирует привлечение дополнительных инвестиций для расширения, обновления и технического усовершенствования, как самого производства, так и расширения рынка сбыта продукции под ТМ «Аспера»», – говорится в сообщении.

Сумма сделки не разглашается.

Холдинг «БСС» включает дистрибьюторский бизнес, имеющий 12 филиалов и 77 представительств, аптечную сеть «Алоэ» и клинику «Пеля» в Санкт-Петербурге.