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Депутаты предлагают ввести для главврачей предельный возраст в 65 лет

18.01.2017

В Госдуму РФ внесен законопроект № 80283-7 «О внесении изменений в статью 350 Трудового кодекса Российской Федерации», предлагающий установить 65 лет как предельный возраст для замещения должностей руководителей и замруководителей государственных и муниципальных медицинских организаций независимо от срока действия трудовых договоров.

Законопроект предусматривает, что лица, занимающие указанные должности и достигшие возраста 65 лет, переводятся с их письменного согласия на иные должности, соответствующие их квалификации.

В то же время инициатива предусматривает, что учредитель имеет право продлить срок пребывания в должности работника, занимающего должность руководителя государственной или муниципальной медицинской организации, до достижения им возраста 70 лет по представлению общего собрания работников медорганизации.

Законопроект также предусматривает, что с заместителями руководителя медицинской организации заключаются срочные трудовые договоры, срок окончания которых не может превышать срок окончания полномочий руководителя медицинской организации.

В случае принятия закона он вступит в силу с 1 июня 2017 года.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
кадры
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09.01 Бизнес-тренинг «Внедрение эффективной системы ценообразования в аптечной сети». Часть 7
28.12 «7 дней за 7 минут»: Итоги года
23.12 «ФармNews»: Заседание РАФМ «Что год грядущий нам готовит?»
СВЕЖИЙ НОМЕР
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Технологии государственной важности
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