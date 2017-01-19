Депутаты предлагают разрешить медицинским организациям закупать лекарства у единственного поставщика

Депутаты Госдумы Николай Герасименко, Дмитрий Морозов и Айрат Фаррахов внесли на рассмотрение нижней палаты ФС законопроект № 80692-7 «О внесении изменения в статью 93 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"».

Законопроектом предлагается внести изменения в закон № 44-ФЗ, согласно которому медицинские организации будут вправе осуществлять закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на сумму, не превышающую 400 тысяч рублей при общем годовом объеме таких закупок не более 50% от совокупного годового объема закупок заказчика не более 20 миллионов рублей.

В настоящее время медицинские организации испытывают сложности, связанные с реализацией закона № 44-ФЗ, в связи с тем, что в ряде случаев закупки организациями, осуществляющими медицинскую деятельность, невозможно спланировать заранее. Например, в случае оказания медицинской помощи пациентам с малораспространенными заболеваниями, медицинские организации не могут оперативно и своевременно осуществить закупки необходимых для лечения лекарственных препаратов и медицинских изделий. При этом заблаговременная закупка такой продукции зачастую приводит к затовариванию складов и последующему списанию препаратов по истечению срока их годности в связи с невозможностью в ряде случаев эффективного прогнозирования потребности медицинской организации. Это, в свою очередь, приводит к избыточному расходованию бюджетных средств.

«Предлагаемые законопроектом изменения помогут решить проблему нарушения цикличности поставок по ряду наименований лекарственных препаратов и медицинских изделий, когда, в связи с особенностью организации закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, результаты торгов оспариваются или отменяются, и медицинская организация может испытывать острый дефицит лекарственных препаратов, медицинских изделий и сервисных услуг», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.