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Депутаты Госдумы остались без обеда из-за фармы

21.02.2017

В конце прошлой недели прошло первое заседании Экспертного совета по развитию биотехнологий, фармацевтической и медицинской промышленности при Комитете Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству с депутатами нового созыва. Его вновь возглавил первый заместитель председателя Комитета Владимир Гутенев, который переизбран депутатом. Участники заседания успели только очертить круг вопросов, который в первую очередь волнует фармацевтическую и медицинскую промышленности.

Курс на экспорт

Как предупредил в самом начале г-н Гутенев, все выступления должны четко укладываться в регламент. «У нас сейчас дисциплина строгая, нам нужно быть на заседании Госдумы. Поэтому мы проводим экспертный совет в своей обеденный перерыв, по окончании которого нам надо вернуться в зал», – объяснил депутат.

Заседание было посвящено законодательным аспектам поддержки фармацевтической и медицинской промышленности. Первой выступила директор Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга России Ольга Колотилова. Она рассказала, что сейчас министерство активно работает над мерами поддержки экспорта фармпродукции, также идет работа над правовыми механизмами специальных инвестиционных контрактов, и, конечно, продолжается рассматриваться проект преференций на госторгах для производителей фармсубстанций.

Тему экспорта поддержал депутат Гутенев, который поинтересовался у участников профессионального сообщества, требуется ли им помощь в доставке их продукции за рубеж. Например, государство компенсирует часть логистических затрат для автопроизводителей, в частности, при использовании морского пути возмещение может составить до 70%. По словам генерального директора ОАО «ПОЗиС» Радика Хасанова, его предприятие производит медицинское холодильное оборудование и предложенная поддержка была бы очень кстати. Так как стоимость доставки делает товар дороже чуть ли не вдвое. Что же касается фармы, то как отметил генеральный директор АРФП Виктор Дмитриев, уместнее было бы субсидировать проведение клинических исследований за рубежом.

Слово о субстанциях

На заседании зашла речь о субстанциях. На сегодняшний день ФЗ №61 предусматривает что экспертиза и включение фармацевтической субстанции, входящей в состав лекарственного препарата, в ГРЛС происходят одновременно с государственной регистрацией самого лекарственного препарата. Однако из-за коллизии закона отечественные производители лекарственных препаратов были вынуждены проходить отдельную процедуру государственной регистрации фармацевтической субстанции (по ст. 34 61-ФЗ), занимающую дополнительно до одного года.

Для четкой трактовки: какую субстанцию нужно регистрировать, а какую нет, необходимо внести изменения в закон (подробнее об этом читайте в ближайших номерах «ФВ»). В Госдуму соответствующий законопроект внесен, а Экспертный совет создал рабочую группу, которая проследит, чтобы новые формулировки были четкими и однозначными.

Три ступени

Не обошли участники заседания вопрос трехступенчатой конструкции поддержки производителей на госторгах по закупкам лекарств. Ольга Колотилова рассказала, что министерство продолжает работу над инструментом. Все участники согласились, что надо вести диалог по этой теме. Но, похоже, дело движется к финалу. Как рассказал «ФВ» исполнительный директор ассоциации «Инфармы» Вадим Кукава, основное обсуждение концепции трехступенчатой конструкции прошло 15 февраля на совещании у заместителя председателя правительства Аркадия Дворковича.

Он поручил Минпромторгу доработать документ, а именно рассмотреть вопрос обязательности участия в конкурсе не менее двух участников, предлагающих к поставке лекарства из российской субстанции, а также 15% ограничение по цене для таких поставщиков. То есть их предложения не должны быть выше 15% по сравнению с предложениями других участников.

Общественные обсуждения документа уже прошли, а значит, окончание работы над документом, как полагает Вадим Кукава, будет проходить внутри органов исполнительной власти.

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Метки
Госдума
экспорт
госзакупки
преференции
Фармвестник-ТВ
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20.02 «Актуальный репортаж»: XII Международная конференция «Фармацевтический бизнес в России»
14.02 «7 дней за 7 минут» с Дмитрием Погребинским
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