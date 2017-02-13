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Денис Мантуров: за последние 15 лет в России в фарминдустрию привлечено около 120 млрд рублей частных инвестиций

13.02.2017
Фото: Игорь Чунусов

На протяжении последних 15 лет российский фармацевтический рынок показывает стабильный ежегодный рост в районе 15%, в стоимостном выражении за 10 лет объем рынка вырос в 8 раз. За это время доля импорта в стоимостном выражении сократилась на 10%. Для достижения этих результатов было поддержано более 450 проектов по разработке лекарственных средств и привлечено около 120 млрд рублей частных инвестиций в фарминдустрию. 28 новых фармзаводов было построено с начала действия стратегии развития фармацевтической промышленности Фарма-2020, 8 из которых были созданы иностранными производителями.

Об этом и других результатах реализации стратегии Фарма-2020, стартовавшей в 2010 году, рассказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров в ходе встречи со студентами Московского физико-технического университета 13 февраля. Встреча состоялась по случаю открытия Биокорпуса этого вуза.

Все это было бы невозможно без тесного взаимодействия фармкомпаний с российскими вузами, отметил Денис Мантуров. Так, на базе МФТИ создан биофармацевтический кластер «Северный» и открыт новый лабораторный корпус, куда входит более 30 компаний и профильных организаций.

«Сегодня в разработку лекарственных средств вовлечено более 30 вузов, свыше 40 учреждений РАН, порядка 250 частных и государственных организаций», – рассказал чиновник.

Уровень инвестиций в фарммедпром на мировом уровне сопоставим лишь с инвестициями в автомобильную промышленность, даже нефтедобывающая отрасль стоит ниже в этом рейтинге.

«Почти 2/3 новых лекарств, выведенных на рынок в 2015 году, были изначально разработаны на базе университетов, затем лицензированы и куплены крупными фармкомпаниями, – заметил г-н Мантуров. – Именно поэтому в мире вкладывается немало средств в создание бизнес-инкубаторов на базе университетов».
Министр подчеркнул, что его ведомство всячески поддерживает такие инициативы и по итогам очередного конкурса студенческих проектов обещает взять к себе на стажировку пятерых победителей.

Автор: Екатерина Чалова, «Фармацевтический вестник»
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Метки
МФТИ
Персоны
Мантуров Денис Валентинович
Министр промышленности и торговли РФ
Фармвестник-ТВ
13.02 «ФармNEWS»: РАФМ «Итоги ушедшего 2016 года и прогноз на текущий 2017 год»
06.02 «7 дней за 7 минут» с Артемом Жаворонковым
06.02 «ФармNEWS»: V Всероссийская студенческая фармацевтическая олимпиада
02.02 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #1
СВЕЖИЙ НОМЕР
Февраль №4
Вагончик тронулся
Гибрид на старте
Current issue #4, 2017
А гадость пьют из экономии
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