Демографическая яма обостряет ситуацию на рынке медицины и фармацевтики

Рекрутеры бьют тревогу: ситуацию на рынке труда усугубляет демографическая яма.

«Мы вступаем в эпоху, когда снизилась численность выпускников школ. Например, в Москве их стало меньше на 36%, чем было десять лет назад. А ведь это город, где население пополняется еще и за счет приезжих, - пишет «Фармперсонал» со ссылкой на партнера рекрутинговой компании «Контакт» Ольгу Сабинину.

Эксперт обращает также внимание на другой фактор: большинство наиболее талантливых абитуриентов (с самыми высокими баллами ЕГЭ) не выбирают технические и медицинские вузы, а идут в экономисты, юристы, рекламу и PR. Таким образом, качество выпускников – потенциальных кандидатов на рынке медицинских изделий и фармацевтики, падает.

«На ассессмент-центрах, которые мы проводим в рамках программ Graduate-рекрутинга, за талантливых ребят идет настоящая борьба, - говорит Ольга Сабинина. По ее словам, рынок молодых специалистов настолько «схлопнулся», что за одних и тех же выпускников – лучших по итогам ассессмента, конкурируют работодатели и FMCG-рынка, и фармацевтики, и медтехники, и пищепрома и IT. Западные производители с рынка FMCG предлагают молодым «звездам» уже на «входе» в компанию зарплату в 80 тыс. рублей, соцпакет, программы обучения плюс интересные проекты. Предполагается, что таланты быстро окупятся и начнут приносить компании прибыль.

«Мы видим большую дифференциацию среди молодых специалистов – за небольшим пулом талантов идет охота, остальным трудно найти достойную работу», - сказала Ольга Сабинина.