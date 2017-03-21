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Лента · В России
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Делом «Аптечного склада» заинтересовался центральный аппарат ФАС

21.03.2017

ООО «Апрель-Кавказ» не вняло предупреждению Ставропольского УФАС о прекращении использования наименование «аптечный склад» и реализации фармацевтической продукции по искусственно заниженным ценам. По прошествии 15 дней с момента получения официального письма от антимонопольного органа ценники в сети дискаунтеров «Аптечный склад» практически не изменились, впрочем как и вывески на входах. Следующим шагом могло стать заведение дела о нарушении антимонопольного законодательства, однако территориальному органу это сделать не пришлось.

- Центральный аппарат ФАС РФ затребовал у нас материалы по данному делу, потому что оно уже вышло за рамки одного региона, - пояснила начальник Отдела надзора за соблюдением рекламного законодательства и пресечения недобросовестной конкуренции УФАС по Ставропольскому краю Инна Никитина. – На прошлой неделе мы направили их в Москву. Дальнейшее развитие событий я комментировать не берусь.

Фото автора.

Автор: Екатерина Погонцева, «Фармацевтический вестник»
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Метки
ФАС России
Компания "Апрель"
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13.03 «7 дней за 7 минут» с Владимиром Бойко
09.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #3
09.03 ФармNEWS: РАФМ «Парадоксы аптечного маркетинга»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Март №8
Как карта ляжет
Current issue #8, 2017
Антимонопольные репрессии
Клеточная эфемерность
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