 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
25.01 «ФармNEWS»: Социальная значимость профилактики и лечения онкологических заболеваний
24.01 «7 дней за 7 минут» с Ларисой Попович
16.01 «7 дней за 7 минут» с Александром Осиповым
09.01 Бизнес-тренинг «Внедрение эффективной системы ценообразования в аптечной сети». Часть 7
СЕЙЧАС В ЭФИРЕ
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №2
Кто успел, тот присел
Current issue #2, 2017
Лед тронется
Бремя четырех
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В России
117

Дело Дмитрия Даина

29.01.2017

Известного на фармрынке предпринимателя судят в Таганском суде. Обвинение считает, что он поспособствовал выдаче кредита компании «Терминал-Восток» Номос-банком, но отдавать его не собирался. Дмитрий Даин считает уголовное преследование незаконным. В деле много событий и подробностей. «ФВ» постарался изложить события в хронологическом порядке.

О каком кредите идет речь?

Дмитрий Даин создал в 2005 г. создал проект «Фармат», которым юридически управляло ООО «Терминал-Восток». Это был первый в России складской комплекс класса А, соответствующий стандартам GMP. Он оказывал крупным международным и отечественным фармацевтическим компаниям услуги по таможенному оформлению, хранению и отпуску лекарственных препаратов.

У г-на Даина были и другие компании в собственности, они также были связаны с фармацевтическим бизнесом. Для его компаний было обычной практикой брать кредиты, по которым Дмитрий Даин выступал поручителем как собственник компаний.

В 2010 г. Дмитрий Даин принял предложение от генерального директора ОАО «РТ-Биотехпром» Петра Каныгина об участии госкомпании в проекте. Они планировали создать национальный координационный распределительный центр. Правда, госкорпорация не вошла в капитал «Терминал-Востока», 75% доли в компании получил офшор «Силсби Инвестмент Лимитед».

В то же время согласно официальным документам единоличное руководство «Терминал-Востока» было передано «РТ-Биотехпром». Когда средствам массовой информации сообщали о совместном проекте в марте 2011г., то обе стороны утверждали, что все задачи они будут решать совместно.

В январе 2012 г. «Терминал-Восток» взял кредит в «Номос-Банке» в размере 270 млн руб. Дмитрий Даин провел первые переговоры. Надо полагать, у него было опыт, так как годом ранее фирма, подконтрольная «Терминал-Востоку», также взяла кредит в этом банке, поручителем по которому был Дмитрий Даин.

После переговоров, как говорит Дмитрий Даин, финансовые и юридические службы подготовили документы, которые подписал Петр Каныгин. Помимо поручительства Даина в качестве обеспечения банку был заложен склад в городе Жуковском общей площадью 11,5 тыс. кв. Метров оценочной стоимостью 450 млн руб. Часть денег пошла на рефинансирование задолженности перед другим банком, часть – на покупку оборудования, пополнение оборотных средств и т.д. Первое время «Терминал-Восток» платил только проценты по кредиту, не погашая тело кредита.

Почему начались неплатежи?

Есть две точки зрения по этому поводу. Следствие уверено, что Даин и другие неустановленные лица изначально не собирались платить. Предприниматель отвечает, что у него и не было возможности способствовать выплате кредита, так как в начале октября 2012 г. его уволили (следствие считает совпадением начало неплатежей и увольнение обвиняемого).

Увольнение Дмитрия Даина вышло скандальным. По его словам, все началось с того, что ему не доплатили 100 млн руб. за продажу доли в компании. В итоге его отстранили от всякой деятельности в «Терминал-Восток». Он посчитал это захватом предприятия. Петр Каныгин в интервью «ФВ» тогда рассказал, что все дело в неудовлетворительной работе, у «Фармата» были плохие финансовые показатели. В то же время, согласно базе Спарк, по итогам 2011 г. выручка компании была 320,4 млн руб., прибыль – 2,2 млн руб., по итогам 2012 г. выручка составила 323 млн, при этом был получен убыток в размере 1,9 млн руб. А после увольнения Даина, по итогам 2013 г. выручка уже была 102,6 млн руб., а убыток – 213 млн.

Чем закончился конфликт?

На самом деле разбирательства в судах идут до сих пор. После увольнения Даина и его команды, предприятие возглавил Ростислав Рудашевский, который ранее был руководителем конкурента «Фармата» - «Сантенса». Затем руководителем стал Александр Игуменцев.

В 2013 г. «Фармат» потерял договор аренды складских помещений и всех клиентов. В апреле 2013 г. новое руководство «Терминал-Востока» пригласило всех клиентов на собрание, где сообщило о необходимости перезаключить договоры с другим оператором — «Сантэнс». Такой шаг объяснялся тем, что счета «Терминал-Востока» были арестованы, и из-за этого компания не могла осуществлять обычную деятельность, в частности — обслуживать договор аренды с собственником помещений ЗАО «Кулон-Истра».

Счета тогда действительно были арестованы, и это были отголоски вышеупомянутого конфликта совладельцев ООО «Терминал-Восток». Насколько это действительно мешало работе, сейчас сказать трудно. Ведь еще в феврале 2013 г., за пару месяцев до собрания, новое руководство компании изменило платежные реквизиты, куда и поступали средства клиентов. И эти счета не арестовывались.

Как бы то ни было, «Терминал-Восток» перестал вести бизнес и в июне 2013 г. подал иск о банкротстве, которое продолжается до сих пор. Дмитрий Даин активно участвует в заседаниях арбитражного суда. В 2016 г. ему и его команде удалось добиться определенных успехов.

Какие решения вынес арбитражный суд?

Например, в августе арбитражный суд признал недействительной сделкой соглашение между ООО «Терминал-Восток» и «Даном» о прекращении взаимных обязательств на 18 млн руб. Тогда же суд определил восстановить задолженность ЗАО «Сандоз» перед «Терминал-Востоком» в размере 21,13 млн руб. Дело в том, что «Сандоз» с 2007 г. арендовал у «Терминал-Востока» помещения и платил 4 млн руб. в месяц. В декабре 2012 г. договор был расторгнут. Однако задним числом в июне 2013 г. компании заключили дополнительное соглашение к договору аренды, которое предусматривало снижение арендной платы до 50 тыс. руб. в месяц в период с июля по декабрь 2012 г. В итоге, согласно решению суда, сделка причинила вред имущественным правам кредиторов «Терминал-Востока». Дело рассмотрено апелляцией и решение суда вступило в силу.

Апелляция прошла и по другому делу, и в силу вступило определение суда, которое обязывает некое ООО «КомплектСервис» вернуть ООО «Терминал-Восток» 20,66 млн руб. Дело в том, что тот самый собственник помещений логистического оператора «Кулон-Истра» уступил права по договору аренды компании «КомплектСервис». Кстати, договор уступки прав был заключен в апреле 2013 г., как раз тогда руководство «Терминал-Востока» встречалось с клиентами и рассказывало о сложностях компании и аресте счетов. И тогда же «Терминал-Восток» перечислил более 20 млн компании «КомплектСервис» несколькими траншами, об этом свидетельствуют материалы арбитражного суда. Интересно, что сначала «Терминал-Восток» перечислил деньги и только спустя два дня получил уведомление о том, что теперь он должен не «Кулон-Истре», а «Комплект-Сервису». В итоге первая инстанция отменила сделку, а апелляция поддержала решение. По мнению апелляционного суда, перечисление денежных средств произошло в результате согласованных действий ООО «КомплектСервис», ЗАО «Кулон-Истра» и ООО «Терминал-Восток» с целью вывода имущества из конкурсной массы должника.

Одной сделкой взаимоотношения «КомплектСервиса» и «Терминал-Востока» не ограничились. Последний и сам решил уступить «КомплектСервису» права требования дебиторской задолженности. Среди дебиторов оказались «Джонсон и Джонсон», «Эбботт», «Ранбакси», «Бакстер», «Лилли Фарм», «МСД Фармасьютикалс», «ЮСБ Фарма Логистикс», «Фармстандарт». Все они послушно перевели деньги ООО «КомплектСервис».

Кредиторы «Терминал-Востока» оспорили 26 сделок об уступке прав задолженности, и все они судом первой инстанции признаны недействительными. Общая сумма оспоренных сделок составила 25,25 млн руб.

Изучив материалы дела, Арбитражный суд Москвы пришел к выводу, что договоры об уступке прав «являются притворной сделкой, скрывающей дарение между ООО «Терминал-Восток» и ООО «КомплектСервис». Ответчики не согласны с этим. В частности, в рамках оспаривания сделки по уступке прав требований задолженности «Джонсон и Джонсон» ответчики объясняли, что ООО «КомплектСервис» также уступило права требования, на этот раз ООО «СВ РеалПроф», которому, в свою очередь, примерно такую же сумму задолжал «Терминал-Восток».

Благодаря нескольким решениям арбитражного суда, а такж продаже залогового имущества на счет «Терминал-Востока» в ближайшее время, по словам защиты Дмитрия Даина, поступят около 220 млн руб. Предполагается, что часть из них получит и «Номос-Банк» как крупнейший кредитор.

Интересно, что при выборе меры пресечения для Дмитрия Даина следствие предпочло домашний арест. При этом ему разрешили гулять, но запретили посещать арбитражные суды Москвы и Московский области.

Автор: Елена Калиновская, «Фармацевтический вестник»
Материалы по теме
15.09.2016 Арбитражный суд отказался наказывать производственную аптеку за отсутствие рецептов
22.08.2016 Арбитраж оставил без движения заявление о признании ПАО «Фармсинтез» банкротом
22.07.2016 Арбитражный суд удовлетворил иск «ПИК-ФАРМА» о защите деловой репутации
04.07.2016 Руководителя аптеки в Дагестане дисквалифицировали на месяц
27.06.2016 Апелляционный суд оставил за Минздравом право регистрировать наборы ЛС
Метки
Арбитражный суд
«Фармат»
Добавить комментарий
Комментировать могут только зарегистрированные пользователи
Фармвестник-ТВ
25.01 «ФармNEWS»: Социальная значимость профилактики и лечения онкологических заболеваний
24.01 «7 дней за 7 минут» с Ларисой Попович
16.01 «7 дней за 7 минут» с Александром Осиповым
09.01 Бизнес-тренинг «Внедрение эффективной системы ценообразования в аптечной сети». Часть 7
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №2
Кто успел, тот присел
Current issue #2, 2017
Лед тронется
Бремя четырех
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Январь 2017
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 01 02 03 04 05
29.01 — 01.02 V Всероссийская фармацевтическая олимпиада
Яндекс.Метрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция История Рекламодателям Мобильный ФВ
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Online-интервью Калькулятор
Приложения Фармкружок Карьера ФВ-аналитика Пользовательское соглашение

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения