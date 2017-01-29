Дело Дмитрия Даина

Известного на фармрынке предпринимателя судят в Таганском суде. Обвинение считает, что он поспособствовал выдаче кредита компании «Терминал-Восток» Номос-банком, но отдавать его не собирался. Дмитрий Даин считает уголовное преследование незаконным. В деле много событий и подробностей. «ФВ» постарался изложить события в хронологическом порядке.

О каком кредите идет речь?

Дмитрий Даин создал в 2005 г. создал проект «Фармат», которым юридически управляло ООО «Терминал-Восток». Это был первый в России складской комплекс класса А, соответствующий стандартам GMP. Он оказывал крупным международным и отечественным фармацевтическим компаниям услуги по таможенному оформлению, хранению и отпуску лекарственных препаратов.

У г-на Даина были и другие компании в собственности, они также были связаны с фармацевтическим бизнесом. Для его компаний было обычной практикой брать кредиты, по которым Дмитрий Даин выступал поручителем как собственник компаний.

В 2010 г. Дмитрий Даин принял предложение от генерального директора ОАО «РТ-Биотехпром» Петра Каныгина об участии госкомпании в проекте. Они планировали создать национальный координационный распределительный центр. Правда, госкорпорация не вошла в капитал «Терминал-Востока», 75% доли в компании получил офшор «Силсби Инвестмент Лимитед».

В то же время согласно официальным документам единоличное руководство «Терминал-Востока» было передано «РТ-Биотехпром». Когда средствам массовой информации сообщали о совместном проекте в марте 2011г., то обе стороны утверждали, что все задачи они будут решать совместно.

В январе 2012 г. «Терминал-Восток» взял кредит в «Номос-Банке» в размере 270 млн руб. Дмитрий Даин провел первые переговоры. Надо полагать, у него было опыт, так как годом ранее фирма, подконтрольная «Терминал-Востоку», также взяла кредит в этом банке, поручителем по которому был Дмитрий Даин.

После переговоров, как говорит Дмитрий Даин, финансовые и юридические службы подготовили документы, которые подписал Петр Каныгин. Помимо поручительства Даина в качестве обеспечения банку был заложен склад в городе Жуковском общей площадью 11,5 тыс. кв. Метров оценочной стоимостью 450 млн руб. Часть денег пошла на рефинансирование задолженности перед другим банком, часть – на покупку оборудования, пополнение оборотных средств и т.д. Первое время «Терминал-Восток» платил только проценты по кредиту, не погашая тело кредита.

Почему начались неплатежи?

Есть две точки зрения по этому поводу. Следствие уверено, что Даин и другие неустановленные лица изначально не собирались платить. Предприниматель отвечает, что у него и не было возможности способствовать выплате кредита, так как в начале октября 2012 г. его уволили (следствие считает совпадением начало неплатежей и увольнение обвиняемого).

Увольнение Дмитрия Даина вышло скандальным. По его словам, все началось с того, что ему не доплатили 100 млн руб. за продажу доли в компании. В итоге его отстранили от всякой деятельности в «Терминал-Восток». Он посчитал это захватом предприятия. Петр Каныгин в интервью «ФВ» тогда рассказал, что все дело в неудовлетворительной работе, у «Фармата» были плохие финансовые показатели. В то же время, согласно базе Спарк, по итогам 2011 г. выручка компании была 320,4 млн руб., прибыль – 2,2 млн руб., по итогам 2012 г. выручка составила 323 млн, при этом был получен убыток в размере 1,9 млн руб. А после увольнения Даина, по итогам 2013 г. выручка уже была 102,6 млн руб., а убыток – 213 млн.

Чем закончился конфликт?

На самом деле разбирательства в судах идут до сих пор. После увольнения Даина и его команды, предприятие возглавил Ростислав Рудашевский, который ранее был руководителем конкурента «Фармата» - «Сантенса». Затем руководителем стал Александр Игуменцев.

В 2013 г. «Фармат» потерял договор аренды складских помещений и всех клиентов. В апреле 2013 г. новое руководство «Терминал-Востока» пригласило всех клиентов на собрание, где сообщило о необходимости перезаключить договоры с другим оператором — «Сантэнс». Такой шаг объяснялся тем, что счета «Терминал-Востока» были арестованы, и из-за этого компания не могла осуществлять обычную деятельность, в частности — обслуживать договор аренды с собственником помещений ЗАО «Кулон-Истра».

Счета тогда действительно были арестованы, и это были отголоски вышеупомянутого конфликта совладельцев ООО «Терминал-Восток». Насколько это действительно мешало работе, сейчас сказать трудно. Ведь еще в феврале 2013 г., за пару месяцев до собрания, новое руководство компании изменило платежные реквизиты, куда и поступали средства клиентов. И эти счета не арестовывались.

Как бы то ни было, «Терминал-Восток» перестал вести бизнес и в июне 2013 г. подал иск о банкротстве, которое продолжается до сих пор. Дмитрий Даин активно участвует в заседаниях арбитражного суда. В 2016 г. ему и его команде удалось добиться определенных успехов.

Какие решения вынес арбитражный суд?

Например, в августе арбитражный суд признал недействительной сделкой соглашение между ООО «Терминал-Восток» и «Даном» о прекращении взаимных обязательств на 18 млн руб. Тогда же суд определил восстановить задолженность ЗАО «Сандоз» перед «Терминал-Востоком» в размере 21,13 млн руб. Дело в том, что «Сандоз» с 2007 г. арендовал у «Терминал-Востока» помещения и платил 4 млн руб. в месяц. В декабре 2012 г. договор был расторгнут. Однако задним числом в июне 2013 г. компании заключили дополнительное соглашение к договору аренды, которое предусматривало снижение арендной платы до 50 тыс. руб. в месяц в период с июля по декабрь 2012 г. В итоге, согласно решению суда, сделка причинила вред имущественным правам кредиторов «Терминал-Востока». Дело рассмотрено апелляцией и решение суда вступило в силу.

Апелляция прошла и по другому делу, и в силу вступило определение суда, которое обязывает некое ООО «КомплектСервис» вернуть ООО «Терминал-Восток» 20,66 млн руб. Дело в том, что тот самый собственник помещений логистического оператора «Кулон-Истра» уступил права по договору аренды компании «КомплектСервис». Кстати, договор уступки прав был заключен в апреле 2013 г., как раз тогда руководство «Терминал-Востока» встречалось с клиентами и рассказывало о сложностях компании и аресте счетов. И тогда же «Терминал-Восток» перечислил более 20 млн компании «КомплектСервис» несколькими траншами, об этом свидетельствуют материалы арбитражного суда. Интересно, что сначала «Терминал-Восток» перечислил деньги и только спустя два дня получил уведомление о том, что теперь он должен не «Кулон-Истре», а «Комплект-Сервису». В итоге первая инстанция отменила сделку, а апелляция поддержала решение. По мнению апелляционного суда, перечисление денежных средств произошло в результате согласованных действий ООО «КомплектСервис», ЗАО «Кулон-Истра» и ООО «Терминал-Восток» с целью вывода имущества из конкурсной массы должника.

Одной сделкой взаимоотношения «КомплектСервиса» и «Терминал-Востока» не ограничились. Последний и сам решил уступить «КомплектСервису» права требования дебиторской задолженности. Среди дебиторов оказались «Джонсон и Джонсон», «Эбботт», «Ранбакси», «Бакстер», «Лилли Фарм», «МСД Фармасьютикалс», «ЮСБ Фарма Логистикс», «Фармстандарт». Все они послушно перевели деньги ООО «КомплектСервис».

Кредиторы «Терминал-Востока» оспорили 26 сделок об уступке прав задолженности, и все они судом первой инстанции признаны недействительными. Общая сумма оспоренных сделок составила 25,25 млн руб.

Изучив материалы дела, Арбитражный суд Москвы пришел к выводу, что договоры об уступке прав «являются притворной сделкой, скрывающей дарение между ООО «Терминал-Восток» и ООО «КомплектСервис». Ответчики не согласны с этим. В частности, в рамках оспаривания сделки по уступке прав требований задолженности «Джонсон и Джонсон» ответчики объясняли, что ООО «КомплектСервис» также уступило права требования, на этот раз ООО «СВ РеалПроф», которому, в свою очередь, примерно такую же сумму задолжал «Терминал-Восток».

Благодаря нескольким решениям арбитражного суда, а такж продаже залогового имущества на счет «Терминал-Востока» в ближайшее время, по словам защиты Дмитрия Даина, поступят около 220 млн руб. Предполагается, что часть из них получит и «Номос-Банк» как крупнейший кредитор.

Интересно, что при выборе меры пресечения для Дмитрия Даина следствие предпочло домашний арест. При этом ему разрешили гулять, но запретили посещать арбитражные суды Москвы и Московский области.