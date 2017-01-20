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Лента · В России
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Чтобы эффективно лечить онкобольных за бюджетный счет, нужно навести порядок в льготном лекобеспечении

20.01.2017
Фото: Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!»

В стране работает двойная система льгот. Отказываясь от федеральной льготы, человек получает средства на руки и становится бременем для регионального бюджета.

«И здесь деньги, и здесь деньги, в итоге эффективность очень низкая. Эта задвоенность льгот вымывает из бюджета здравоохранения, и из онкологии особенно, большой объем средств», – такое мнение высказал директор ГБУ НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения Москвы Давид Мелик-Гусейнов 20 января на пресс-конференции в Москве, проведенной в преддверии Всемирного дня борьбы с раком, отмечаемого 4 февраля.

Эксперт отметил, что в мире растет смертность от онкозаболеваний, тогда как в России она составляет 12% всех смертельных случаев, в других странах – 60-80%. По мнению г-на Мелик-Гусейнова, в ближайшие 15-20 лет наша страна будет приближаться к этому уровню. В свете таких перспектив финансирование программ по борьбе с раком требует скорейшего и качественного реформирования.

По данным эксперта, 80% затрат в лечении рака составляет медикаментозное обеспечение – препараты химиотерапии, все остальные технологии, применяемые в онкологии, включая хирургию, входят в остальные 20% бюджета.

«Просто дать денег - не поможет. Прогресс движется в сторону применения дорогостоящих таргетных препаратов, органосохраняющих. Скоро на наш рынок придут иммуноонкологические препараты, которые стоят как чугунный мост, - отметил Давид Мелик-Гусейнов, - никаких бюджетов не хватит на то, чтобы эти препараты закупать. Никакая ОМС не сможет эти затраты полностью покрыть. Нужно либо развивать совершенно новую систему страхования, либо увеличивать бюджетную составляющую – из федерального и региональных бюджетов выделять деньги специально на закупку этих препаратов».

Автор: Екатерина Чалова, «Фармацевтический вестник»
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Метки
лекарственное обеспечение
онкология
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16.01 «7 дней за 7 минут» с Александром Осиповым
09.01 Бизнес-тренинг «Внедрение эффективной системы ценообразования в аптечной сети». Часть 7
28.12 «7 дней за 7 минут»: Итоги года
23.12 «ФармNews»: Заседание РАФМ «Что год грядущий нам готовит?»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №1
Технологии государственной важности
Сделано в Кургане
Current issue #1, 2017
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