Чтобы эффективно лечить онкобольных за бюджетный счет, нужно навести порядок в льготном лекобеспечении

В стране работает двойная система льгот. Отказываясь от федеральной льготы, человек получает средства на руки и становится бременем для регионального бюджета.

«И здесь деньги, и здесь деньги, в итоге эффективность очень низкая. Эта задвоенность льгот вымывает из бюджета здравоохранения, и из онкологии особенно, большой объем средств», – такое мнение высказал директор ГБУ НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения Москвы Давид Мелик-Гусейнов 20 января на пресс-конференции в Москве, проведенной в преддверии Всемирного дня борьбы с раком, отмечаемого 4 февраля.

Эксперт отметил, что в мире растет смертность от онкозаболеваний, тогда как в России она составляет 12% всех смертельных случаев, в других странах – 60-80%. По мнению г-на Мелик-Гусейнова, в ближайшие 15-20 лет наша страна будет приближаться к этому уровню. В свете таких перспектив финансирование программ по борьбе с раком требует скорейшего и качественного реформирования.

По данным эксперта, 80% затрат в лечении рака составляет медикаментозное обеспечение – препараты химиотерапии, все остальные технологии, применяемые в онкологии, включая хирургию, входят в остальные 20% бюджета.

«Просто дать денег - не поможет. Прогресс движется в сторону применения дорогостоящих таргетных препаратов, органосохраняющих. Скоро на наш рынок придут иммуноонкологические препараты, которые стоят как чугунный мост, - отметил Давид Мелик-Гусейнов, - никаких бюджетов не хватит на то, чтобы эти препараты закупать. Никакая ОМС не сможет эти затраты полностью покрыть. Нужно либо развивать совершенно новую систему страхования, либо увеличивать бюджетную составляющую – из федерального и региональных бюджетов выделять деньги специально на закупку этих препаратов».