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Чистая прибыль НПО «Микроген» по итогам 2016 года составила 642,5 млн рублей

12.04.2017

В 2016 году выручка компании «Микроген», входящей в «Национальную иммунобиологическую компанию», составила 7,6 млрд рублей, что на 10% выше показателей 2015 года. Чистая прибыль предприятия по итогам 2016 года составила 642,5 млн рублей. Для сравнения: убыток НПО «Микроген» по итогам 2015 года составил 1,1 млрд рублей.

Продажи в коммерческом секторе увеличились на 12,3% и составили порядка 4,8 млрд рублей. На модернизацию производства в 2016 году было потрачено 255,8 млн рублей, на НИОКР – 72,1 млн рублей.

«В 2016 году мы провели внутренний аудит, переосмыслили планы “Микрогена”, отказались от многих ранее запланированных предприятием мероприятий по обновлению площадок. Исходя из общей стратегии развития “Нацимбио, сформировали новую “дорожную карту” модернизации “Микрогена”, к реализации которой мы приступим в этом году. Рост чистой прибыли связан с отсутствием существенных затрат на модернизацию площадок в 2016 году и сокращением постоянных и прочих расходов предприятия на 20%», – заявила генеральный директор «Нацимбио» Марьям Хубиева.

В 2016 году продолжилась оптимизация производственных процессов на предприятиях. Завершена разработка проекта по созданию нового производственно­го участка гриппозной вакцины на Уфимском «Иммунопрепарате», входящем в НПО «Микроген», что позволит увеличить объемы выпуска гриппозной вакцины на 35 млн доз. Также на предприятии прошла модернизация производства препарата «Релатокс». В пермском филиале НПО «Микроген» запущена в эксплуатацию высокотехнологичная система водоподготовки. Томский филиал подтвердил соответствие требованиям безопасной работы с микроорганизмами II группы патогенности, а испытательная лаборатория подтвердила компетентность по результатам аудита Федеральной службы по аккредитации.

«Помимо работы в части оптимизации издержек по всем направлениям деятельности предприятия в прошлом году также были реализованы проекты по увеличению объемов производства вакцин, входящих в Национальный календарь профилактических прививок, введены дополнительные показания по применению первого отечественного ботулотоксина, завершены клинические исследования и разработка нескольких новых вакцин», - отметил врио генерального директора НПО «Микроген» Кирилл Гайдаш.

Благодаря трансферу технологий на рязанский завод «Форт», входящий в «Нацимбио», были увеличены объемы производства гриппозной вакцины «Совигрипп» для НКПП. Общий объем производ­ства «Совигриппа» в 2016 году составил 27,3 млн доз (57% от объема поставленных гриппозных вакцин в НКПП).

Увеличены объемы выпуска АКДС-вакцины (вакцины коклюшно-дифтерийно-столбнячной адсорбированной) на 3 млн доз, АДС-М (адсорбированный дифтерийно-столбнячный анатоксин с уменьшенным количеством антигенов) на 4 млн доз.

Для препарата «Релатокс» введены новые показания по его применению в неврологии инсультов. Успешно завершена первая фаза клинического исследования нового бакте­риофага «Дифаг» против ацинетобактерсинегнойной инфекции. Завершено клиническое исследова­ние пятикомпонентной комбинированной вакцины с цельноклеточным коклюшным компонентом АКДС–Геп B+Hib. Разработана комбинированная вакци­на для профилактики кори, краснухи и па­ротита «Вактривир».

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
ФГУП «НПО «Микроген»
«Национальная иммунобиологическая компания»
Фармвестник-ТВ
10.04 «7 дней за 7 минут» с Николаем Демидовым
07.04 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #5
07.04 «Актуальный репортаж»: Лечение шизофрении в новой модели оказания психиатрической помощи
06.04 «ФармNEWS»: РАФМ «Мировые и локальные тенденции маркетинга»
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