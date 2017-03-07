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Число участников союза аптек «ПроАптека» достигло 1000

07.03.2017

За полгода развития маркетингового союза аптек «ПроАптека» число его участников достигло 1000. На сегодняшний день «ПроАптека» объединяет одиночные аптеки и небольшие сети из 31 региона России.

Главный принцип работы союза – строгое исполнение обязательств как перед аптеками, так и перед производителями. Первые результаты сотрудничества с «ПроАптекой» участники и партнеры союза видят уже через 3-4 месяца с начала работы в составе объединения. «Продажи производителей, которые первыми стали партнерами нашего союза, увеличились более чем на 40% в сравнении со средним уровнем по рынку. Аптеки тоже демонстрируют первые успехи. Благодаря установленному в рамках союза ПО, централизованному ассортиментному планированию и автоматизированной системе заказа товара, сократился объем ручного труда и минимизировано число ошибок. Аптеки-участники отмечают, что требуется время на освоение нового для них программного обеспечения, но результат того стоит», – рассказал генеральный директор маркетингового союза «ПроАптека» Евгений Коротков. По его словам, развитие объединения идет с опережением графика, и до конца 2017 года «ПроАптека» объединит до 3 тыс. аптек.

Маркетинговый союз аптек «ПроАптека» был основан ГК «ПРОТЕК» в августе 2016 года. Объединение предоставляет независимым аптекам основные конкурентные преимущества крупных аптечных сетей, укрепляя их рыночную позицию и повышая эффективность. Производственные компании - участники союза получают возможность проводить маркетинговые мероприятия в независимых аптеках в единых стандартах, повышая эффективность использования маркетингового бюджета.

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Протек ЦВ «Протек» — ведущий национальный дистрибьютор с логистической и складской системой, отвечающей мировым стандартам и способной максимально приблизить товар к конечному потребителю.
Фармвестник-ТВ
07.03 «7 дней за 7 минут» с Иваном Глушковым
06.03 «У редакционного камина» с Искрой Рейч
01.03 «7 дней за 7 минут» с Андреем Загорским
28.02 «Актуальный репортаж»: Фармвестнику – 23 года!
СВЕЖИЙ НОМЕР
Март №7
Дипломированные курьеры
Current issue #7, 2017
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