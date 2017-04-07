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Лента · В России
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Через 5-6 лет отечественные фармпроизводители будут конкурировать наравне с иностранными компаниями

07.04.2017

Сегодня в Москве состоялась встреча журналистов с руководителями крупнейших российских фармкомпаний, которые входят в ассоциацию фармпроизводителей ЕАЭС.

Сегодня лидеры отечественных компаний как никогда уверены в перспективности своей деятельности. Именно поэтому цель встречи со СМИ – еще раз заявить о своей позиции в отношении существующих и разрабатываемых механизмов поддержки.

Глава «Биокад» Дмитрий Морозов подчеркнул, что отечественная фарма взрослеет и требуется еще 5-6 лет для того, чтобы развиваться наравне с зарубежной.

По словам главы группы компаний «Герофарм» Петра Родионова, отечественные производители не согласны с утверждением, что для них созданы тепличные условия. Сейчас условия участия в торгах выравнены, российский бизнес получил такие же права, как и зарубежные компании, сказал он. Уровень конкуренции на сегодняшний день стремительно вырос, добавил Петр Родионов.

Представители отечественных компаний заявили о неготовности поддержать альтернативный проект постановления о реализации трехступенчатой системы преференций, документ, который сейчас обсуждается в Открытом правительстве.

«Это сведет на нет инициативу Минпромторга», – заявил Дмитрий Морозов.

Фото автора.

Автор: Оксана Баранова, «Фармацевтический вестник»
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Метки
фармпроизводство
Персоны
Морозов Дмитрий Валентинович
Генеральный директор «БИОКАД»
Родионов Петр
Генеральный директор Группы компаний «Герофарм»
Семенов Александр
Президент и совладелец компании «Активный компонент»
Фармвестник-ТВ
07.04 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #5
07.04 «Актуальный репортаж»: Лечение шизофрении в новой модели оказания психиатрической помощи
06.04 «ФармNEWS»: РАФМ «Мировые и локальные тенденции маркетинга»
28.03 «7 дней за 7 минут» с Наилем Егофаровым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Апрель №11
Которые тут временные
Current issue #11, 2017
Дело чести
Тем, кто дрейфует на льдине
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