Чеченская прокуратура опровергла слухи о смерти детей от антибиотика

В конце прошлого года прокурору региона Шарпудди Абдул-Кадырову стало известно, что пользователи мессенджера WhatsApp просят распространить между своими подписчиками сведения о том, что в медицинских учреждениях Грозного после применения препарата «Амоксиклав» погибли маленькие дети.

По этому поводу была организована проверка с участием специалистов управления Росздравнадзора по ЧР. Проверялась не только достоверность распространяемых сведений, но и возможность поступления в оборот фальсифицированных лекарственных средств.

«Особое внимание было уделено пациентам, поступившим в республиканскую детскую клиническую больницу, центр инфекционных болезней и клиническую больницу №2 Грозного, - пояснил старший помощник прокурора ЧР Хаваж Гутаев. – Случаев летальных исходов малолетних детей в связи с применением данного лекарства либо отравления не имелось».