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Часть петербургских больниц смогла объявить конкурсы на поставку лекарств

11.03.2017

Согласно данным Единой информационной системы (ЕИС) по госзакупкам в феврале-марте 2017 г. часть больниц Санкт-Петербурга сумели объявить конкурсы на поставку лекарств. Ранее, 10 марта, издание «Доктор Питер» сообщило о возможном дефиците лекарств в городских больницах.

В пятницу, 10 марта, в ЕИС появились объявления Городского клинического онкологического диспансера, родильных домов №9 и №10, Пушкинского противотуберкулезного диспансера, городской поликлиники№39, детской городской больницы №17, городской больницы №15 и других медорганизаций.

Как пояснили изданию в Комитете по государственному заказу, специально для закупок лекарств выделены специалисты, которые помогают справиться с техническими проблемами в ЕИС.

Проблема размещения госзаказов в системе ЕИС возникла не только в Санкт-Петербурге. По информации генерального директор АО «Единая электронная торговая площадка» Антона Емельянова, в январе 2015 – 2016 гг. опубликовано порядка 10 тысяч процедур объемом в 20 млрд рублей. Для сравнения, в январе 2017 года - 1600 процедур, что в 7 раз меньше, объемом менее 9 млрд рублей.

В начале февраля руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев сообщил, что более полутора тысяч московских контрактов «зависли» в Единой информационной системе. Московские заказчики не могли опубликовать конкурсные процедуры из-за технических сбоев в работе ЕИС. Все дело в том, что госзаказчики не могли опубликовать планы закупок и планы-графики, а без них торги объявлять нельзя.

Все дело в том, что для удобства поставщиков Москва и Санкт-Петербург создали собственные региональные автоматизированные системы торгов. Они способны сами контролировать и обрабатывать данные о закупках, однако, согласно существующему порядку, все региональные данные также должны быть обработаны и федеральной ЕИС. В момент проверки в ЕИС и возникают сбои.

В то же время регионы предлагают оставить обработку данных только на уровне местных информационных систем. При этом информация о конкурсах и Москвы, и Санкт-Петербурга будет отражаться и в ЕИС.

Стоит отметить, что на 11 марта, согласно порталу zakupki.gov.ru, в системе размещено более 668 тыс. конкурсов с начала 2017 г.

Автор: Елена Калиновская, «Фармацевтический вестник»
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Метки
госзакупки
Фармвестник-ТВ
09.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #3
09.03 ФармNEWS: РАФМ «Парадоксы аптечного маркетинга»
07.03 «7 дней за 7 минут» с Иваном Глушковым
06.03 «У редакционного камина» с Искрой Рейч
СВЕЖИЙ НОМЕР
Март №7
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Current issue #7, 2017
Молочные реки, кисельные берега
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