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Лента · В России
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«Буарон» призывает оценивать эффективность гомеопатии по результатам клинической практики

21.02.2017

Гомеопатические препараты обладают клинически доказанной эффективностью – на этом настаивает компания «Буарон» и призывает обратиться к практике клинического использования гомеопатии. Свои доводы компания аргументирует исследованиями гомеопатических средств, проводимыми в разное время по стандартам доказательной медицины, наравне с аллопатическими (фармакотерапевтическими) препаратами. С их результатами компания предлагает ознакомиться на сайте общества доказательной медицины Cochrane, а также в публикациях независимой организации LA-SER о результатах фармакоэпидемиологического исследования EPI3 во Франции, опубликованных в 2011 году.

В России гомеопатические препараты зарегистрированы как лекарственные средства – напоминают в «Буарон», а это значит, что они прошли все необходимые регистрационные доклинические и клинические исследования по стандартам доказательной медицины, доказывающие эффективность и безопасность препарата.

По мнению компании, наиболее показательными являются рандомизированные клинические исследования (РКИ), исключающие влияние субъективных оценок участников.

«В ситуации, когда участники исследования не знают, какое лекарство применяется, получаются наиболее убедительные доказательные данные, — отмечается в пресс-релизе. — На их оценку не влияет ни субъективное мнение врача, который подсознательно будет искать у исследуемого препарата лучшие показатели терапии, ни мнение больного».

Свое заявление «Буарон» выпустил в связи с опубликованным 6 февраля меморандумом Комиссии РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований, ударившим по авторитету гомеопатии. «Потенциал гомеопатии до конца не реализован и требует комплексного изучения. При этом следует использовать как данные клинических исследований, так и результаты клинической практики» - подчеркивают в пресс-службе компании.

На фото: Мишель Буарон

Автор: Екатерина Чалова, «Фармацевтический вестник»
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Метки
«Лаборатория Буарон»
гомеопатия
Фармвестник-ТВ
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20.02 «Актуальный репортаж»: XII Международная конференция «Фармацевтический бизнес в России»
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