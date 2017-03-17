Больше, чем образование СПФХА

В Санкт-Петербургской государственной химико-фармацевтической академии (СПФХА) прошел образовательный модуль «Биосимиляры и их значение для фармацевтической промышленности». Это уже 19-й модуль программы «Больше, чем образование», которую компания Pfizer реализует в СПХФА.

На протяжении пяти дней ведущие эксперты Pfizer знакомили студентов с теоретическими и практическими аспектами исследования, разработки, производства и законодательного регулирования биосимиляров – лекарственных препаратов, характеризующихся высоким сходством с биологическими лекарственными препаратами, действующее вещество которых выделено из биологических источников – живых микроорганизмов, обнаруживаемых в растительных и животных клетках.

Лекции вызвали большой интерес аудитории - в модуле приняли участие около 100 студентов академии, посредством видеоконференции к лекциям также присоединились студенты Витебского государственного ордена Дружбы народов медицинского университета (Республика Беларусь).





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Инвестиционная стратегия компании Рfizer в России

Компания Pfizer продолжает реализацию проекта «БОЛЬШЕ ЧЕМ». Локализация производства, социально-образовательные программы с ведущими вузами, поддержка российских исследовательских проектов, благотворительные программы – важнейшие направления деятельности в России. Объединяя их, стратегия Pfizer представляет собой больше, чем бизнес: это вклад компании в развитие российских инноваций в области медицины, модернизацию фармацевтической индустрии, повышение качества медицинской помощи, увеличение продолжительности жизни и улучшение здоровья и самочувствия россиян.

«Больше, чем образование» - подготовка высококвалифицированных кадров для фармацевтической промышленности.

Компания Pfizer осуществляет многокомпонентную социально-образовательную деятельность, направленную на развитие профессионального образования, подготовку нового поколения фармацевтических и научных кадров в рамках программы «Больше, чем образование». Эта программа объединяет различных партнеров, что позволяет использовать разносторонний опыт, знания и ресурсы для решения задачи федеральной целевой программы «Фарма 2020» по кадровому обеспечению перехода отечественной фармацевтической отрасли на инновационную модель развития. Программа предусматривает внедрение передового образовательного опыта среди профильных специалистов и создание высококвалифицированных кадров.

Программа стартовала в сотрудничестве с Санкт-Петербургской химико-фармацевтической академией. В ходе воплощения и развития программы «Больше, чем образование» на базе СПХФА локальными и международными экспертами Pfizer было подготовлено и прочитано 17 образовательных модулей, что составляет более 500 часов лекций, раскрывающих все аспекты фармацевтического производства: от разработки и клинических испытаний препаратов до вывода лекарственного средств на рынок. Для лучших слушателей модулей в СПХФА ежегодно организуются стажировки на предприятиях Pfizer за рубежом, а также на предприятиях партнеров компании в России. С 2012 года более 30 студентов прошли полностью спонсируемые Pfizer стажировки в России, США, Ирландии, Турции и Великобритании.

Сегодня программа «Больше, чем образование» выполняется в партнерстве с ведущими научными и образовательными центрами - Санкт-Петербургской химико-фармацевтической академией, Томским государственным университетом, Казанским федеральным университетом, МГУ им. М.В. Ломоносова, а также Открытым университетом «Сколково». Программа была высоко оценена не только в России, но в ЕАЭС. С февраля 2016 года к ней присоединились студенты и преподаватели Витебского государственного ордена Дружбы народов медицинского университета (Республика Беларусь) и Казахского национального медицинского университета им. С.Д. Асфендиярова (Республика Казахстан).

Pfizer в рамках программы «Больше, чем образование» старается не только повышать уровень знаний будущих специалистов, но помочь молодым практикам и ученым отрасли качественно расширять свои практические знания. При поддержке Pfizer уже 10 молодых ученых прослушали ежегодные курсы в университете Эразма Роттердамского (Нидерланды) и получили новые знания, которые смогут применить в своей ежедневной практике.

Компания Pfizer не останавливается на достигнутом и постоянно развивает программу «Больше, чем образование», тем самым создавая все больше возможностей по передаче своей обширной экспертизы будущим профессионалам фармацевтической отрасли.