Более 3 000 сотрудников аптек приняли участие в вебинаре «Катрен» о надлежащей аптечной практике

15 марта электронный журнал для фармацевтов и врачей «Катрен-Стиль» провел совместный вебинар с Росздравнадзором и «Аптечной гильдией».

Правила надлежащей аптечной практики (НАП), вступившие в силу 1 марта, стали важнейшим отраслевым документом 2017 года. Новый свод правил вызвал множество вопросов у фармацевтов и провизоров. 15 марта 2017 журнал «Катрен-Стиль» совместно с Росздравнадзором и «Аптечной гильдией» провел вебинар, посвященный НАП. Читатели «Катрен-Стиль» получили ответы из первых рук – от разработчиков НАП. В вебинаре приняли участие более 3000 сотрудников аптек со всей России.

Видеолекцию провели Ирина Крупнова, начальник Управления лицензирования и контроля соблюдения обязательных требований Роcздравнадзора, и Елена Неволина, исполнительный директор некоммерческого партнерства «Аптечная гильдия» и Союза «Национальная Фармацевтическая Палата». Традиционно вебинар состоял из двух частей: выступлений лекторов и ответов на вопросы.

В ходе вебинара эксперты рассказали о

внедрении системы менеджмента качества в работе аптечных организаций;

основных требованиях к помещениям аптечных организаций;

современных подходах к контролю за деятельностью аптечных организаций.

Запись вебинара доступна по ссылке.

Ранее журнал «Катрен-Стиль» провел совместный вебинар с ФАС, посвященный ФЗ 44 и аптекам-дискаунтерам и интернет-торговле, а также с Росздравнадзором и БФ «Подари жизнь». Компания «Катрен» и журнал «Катрен-Стиль» намерены развивать партнерство с профессиональными фармацевтическими объединениями, Росздравнадзором и другими государственными ведомствами.