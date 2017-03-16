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Более 3 000 сотрудников аптек приняли участие в вебинаре «Катрен» о надлежащей аптечной практике

16.03.2017
Фото: www.istockphoto.com

15 марта электронный журнал для фармацевтов и врачей «Катрен-Стиль» провел совместный вебинар с Росздравнадзором и «Аптечной гильдией».

Правила надлежащей аптечной практики (НАП), вступившие в силу 1 марта, стали важнейшим отраслевым документом 2017 года. Новый свод правил вызвал множество вопросов у фармацевтов и провизоров. 15 марта 2017 журнал «Катрен-Стиль» совместно с Росздравнадзором и «Аптечной гильдией» провел вебинар, посвященный НАП. Читатели «Катрен-Стиль» получили ответы из первых рук – от разработчиков НАП. В вебинаре приняли участие более 3000 сотрудников аптек со всей России.

Видеолекцию провели Ирина Крупнова, начальник Управления лицензирования и контроля соблюдения обязательных требований Роcздравнадзора, и Елена Неволина, исполнительный директор некоммерческого партнерства «Аптечная гильдия» и Союза «Национальная Фармацевтическая Палата». Традиционно вебинар состоял из двух частей: выступлений лекторов и ответов на вопросы.

В ходе вебинара эксперты рассказали о

  • внедрении системы менеджмента качества в работе аптечных организаций;
  • основных требованиях к помещениям аптечных организаций;
  • современных подходах к контролю за деятельностью аптечных организаций.

Запись вебинара доступна по ссылке.

Ранее журнал «Катрен-Стиль» провел совместный вебинар с ФАС, посвященный ФЗ 44 и аптекам-дискаунтерам и интернет-торговле, а также с Росздравнадзором и БФ «Подари жизнь». Компания «Катрен» и журнал «Катрен-Стиль» намерены развивать партнерство с профессиональными фармацевтическими объединениями, Росздравнадзором и другими государственными ведомствами.

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Компании
Катрен ЗАО НПК "Катрен" - национальный дистрибьютор, входящий в пятёрку крупнейших оптовых компаний России, поставляющий лекарственные препараты и товары медицинского назначения для аптек и лечебно-профилактических учреждений.
Фармвестник-ТВ
13.03 «7 дней за 7 минут» с Владимиром Бойко
09.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #3
09.03 ФармNEWS: РАФМ «Парадоксы аптечного маркетинга»
07.03 «7 дней за 7 минут» с Иваном Глушковым
СВЕЖИЙ НОМЕР
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Как карта ляжет
Current issue #8, 2017
Антимонопольные репрессии
Клеточная эфемерность
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