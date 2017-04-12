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Лента · В России
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Более 20 компаний из 10 регионов России представят свою продукцию на форуме InnoMed-2017

12.04.2017

IV межрегиональный форум InnoMed-2017, который состоится 13-15 апреля в Пензенской области на территории технопарка «Рамеев», представит эффективные модели внедрения инноваций в медицинскую промышленность и здравоохранение. Форум проходит при поддержке Минпромторга России.

В рамках форума будет организована выставка, на которой свою продукцию представят 22 компании из 10 субъектов страны: Москвы, Санкт-Петербурга, Пензенской, Смоленской, Новосибирской, Волгоградской, Тульской, Московской, Саратовской областей, Пермского и Краснодарского краев, а также Республики Татарстан.

Деловая часть форума включает проведение трех секций, двух семинаров. В мероприятиях примут участие представители власти, научных центров, промышленных, медицинских предприятий. Будут обсуждаться вопросы реализации инновационных проектов в области разработки высокотехнологичной медицинской продукции, ее применения в системе здравоохранения.

Работа двух секций будет организована при поддержке Минпромторга России. Дискуссии состоятся 13 апреля и будут посвящены механизмам государственной поддержки производителей, экспорту и локализации производств медицинских изделий на территории России.

Откроет деловую программу пленарное заседание «Развитие медицинской промышленности Российской Федерации до 2020 года». В обсуждении планируется участие губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева; заместителя министра промышленности и торговли РФ Сергея Цыба, заместителя директора Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России Константина Бинько, депутата Госдумы Александра Петрова, заместителя начальника Управления организации государственного контроля и регистрации медицинских изделий Росздравнадзора Айсылу Валеевой, члена президиума генерального совета общероссийской общественной организации «Деловая Россия», члена Экспертного совета по здравоохранению Комитета по социальной политике Совета Федерации Александра Элинсона; доктора медицинских наук, профессора, директора Института инновационного развития СамГМУ Александра Колсанова; главного врача Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии Владлена Базылева, генерального директора Ассоциации организаций оборонно-промышленного комплекса - производителей медицинских изделий и оборудования Александра Смирнова; управляющего ЗАО НПП «МедИнж» Сергея Евдокимова.

В числе участников секций и семинаров заявлены заместитель директора Департамента региональной промышленной политики Минпромторга России Денис Цуканов, заместитель генерального директора Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере Андрей Микитась, главный внештатный специалист Минздрава России по профилактической медицине Сергей Бойцов, главный терапевт-пульмонолог Приволжского федерального округа Александр Жестков, ректор Самарского государственного медицинского университета Геннадий Котельников; президент производственной фирмы Intraros Co., Ltd. (Корея) господин Ли Чже Сун.

Более подробная информация представлена на сайте innomed-forum.ru.

Персоны
Петров Александр Петрович
Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, председатель совета директоров ООО «Холдинг Юнона»
Цыб Сергей Анатольевич
Заместитель министра промышленности и торговли РФ
Фармвестник-ТВ
10.04 «7 дней за 7 минут» с Николаем Демидовым
07.04 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #5
07.04 «Актуальный репортаж»: Лечение шизофрении в новой модели оказания психиатрической помощи
06.04 «ФармNEWS»: РАФМ «Мировые и локальные тенденции маркетинга»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Апрель №12
Незабытый форт
Current issue #12, 2017
Приказали долго жить
Перерасчет
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