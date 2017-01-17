Бизнесу в здравоохранении не хватает денег и предсказуемой регуляторики

Сразу после новогодних каникул в Москве прошел Гайдаровский форум, который любят посещать топ-менеджеры глобальных компаний. Это одна из нескольких площадок, где российские власти встречаются с иностранным и отечественным бизнесом и говорят об инвестициях. Отдельные секции посвящены здравоохранению, где тоже обсуждался вопрос, как можно привлечь в отрасль инвестиции. Как выяснилось, для этого необходимо соблюсти всего два условия: найти деньги и создать работающую регуляторику.

Мощный толчок

Конечно, вопрос денег актуален всегда. Однако в определенные периоды он стоит наиболее остро. Если взять российское здравоохранение, в 2006 г. хороший инвестиционный вклад в него сделало государство, запустив национальный проект «Здоровье». По словам первого заместителя министра здравоохранения Игоря Каграманяна, это сейчас как само собой разумеющееся воспринимается парк техники в скорой помощи, 30-дневное ожидание плановой высокотехнологичной медицинской помощи и другое, а раньше такое трудно было представить. Замминистра уверен, что национальный проект дал системный толчок к развитию.

Министр здравоохранения Республики Татарстан Адель Вафин согласен, что без модернизации нечего и думать об инвестициях.

«Мы посмотрели, насколько наши больницы, которым 30 и более лет, могут быть эффективными. Не могут, если не провести их реконструкцию, если не построить современные приемно-диагностические отделения, если не построить хирургические корпуса с самыми современными операционными, отделениями реанимации и интенсивной терапии. Логистика – сегодня очень важный компонент, и в это нужно вкладываться. <…> Доступность имеет свои параметры – помощь доступна, если для ее получения нужно ехать не больше, чем 1,5 часа», – восклицает он.

То есть государство сделало первый шаг, вслед за ним должен был бы подтянуться и бизнес. Частные проекты в медицине есть, но пока их единицы. Лучше обстоят дела в фармацевтике, однако и здесь есть вопросы, требующие решения.

Опять нужны деньги

По мнению директора Департамента социального развития Министерства экономического развития Юлии Михеевой, необходимо включать в систему здравоохранения инвестиционную составляющую. Правда, на кого возложить эту составляющую, пока неясно, ведь возможности федерального и регионального бюджетов, а также фонда ОМС ограничены.

Председатель правления группы компаний «Лечебно-диагностический центр международного института биологических систем» Аркадий Столпнер подтверждает: бизнесу необходим возврат инвестиций, а иначе инвесторы в медицину не пойдут. Частично государство привлекает частные клиники для оказания медпомощи в рамках ОМС. Однако тарифы системы обязательного медицинского страхования, по словам господина Столпнера, недостаточно экономически обоснованы. Разница между тарифами ОМС и адекватной стоимостью должна добираться на свободном рынке. И здесь возникает вопрос: кто будет покупателем на свободном рынке? Тема о соплатежах населения пока, по словам Юлии Михеевой, не поднимается.

Зубодробительный контроль

Начальник Управления контроля социальной сферы и торговли Федеральной антимонопольной службы Тимофей Нижегородцев уверен, что деньги в здравоохранение могли бы принести медицинские туристы. Пока на международном рынке медицинских услуг Россия не столь конкурентоспособна, как хотелось бы. По данным Российской ассоциации медицинского туризма, в 2016 г. 70-80 тыс. россиян выезжали за границу для получения медицинских услуг. При этом число медицинских туристов в Россию тоже увеличилось – в прошлом году их было 8-10 тыс. человек. Разница в 10 раз между выездным и въездным туризмом.

«Если вы идете на операцию, вам важна не столько цена, сколько то, чтобы вы вышли своими ногами. Когда люди решают, куда везти свои деньги, возникает вопрос доверия к регуляторной системе. Самая привлекательная система для потребителей та, где есть очень суровый, зубодробительный контроль, где обеспечивается тотальный жесткий контроль за деятельностью медицинского сообщества, обращением лекарственных препаратов, медицинских изделий», – уверен Тимофей Нижегородцев.

В принципе и бизнес согласен с тем, что регуляторная система в России еще далека от совершенства. Однако у регуляторов и у компаний взгляды на нововведения не всегда совпадают. Подробности форума читайте в ближайшем номере «ФВ».