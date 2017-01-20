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Бизнес-встречи с директорами аптечных сетей пройдут в Москве, Петербурге, Казани и других городах

20.01.2017

Сезон деловых мероприятий - профмитингов - по нелекарственному ассортименту аптек традиционно открывают две столицы. 28 февраля 2017 г. пройдет встреча в Москве, а 23 марта состоится аналогичное мероприятие в Санкт-Петербурге.

Профмитинги (деловые мероприятия для директоров по закупкам аптечных сетей), проходящие в различных регионах нашей страны, проводятся для того, чтобы познакомить фармкомпанию (производителя или дистрибьютора) с розницей. Мероприятие разноформатное — презентации, деловые переговоры и свободное общение. До 1 февраля действуют 20% скидки на участие в профмитингах.

В этом году «Агентство бизнес-коммуникаций» проведет мероприятия и в других крупных экономически развитых городах России. Профмитинги ждут в Казани, Нижнем Новгороде, Новосибирске и в Ставрополе.

В кризисное время, когда нет лишних финансовых средств, особенно актуальными становятся прямые контакты компании и продавца.

Подробнее на сайте www.profmeeting.ru. Все мероприятия проводятся при поддержке издательского дома «Бионика Медиа».

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Метки
аптеки
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09.01 Бизнес-тренинг «Внедрение эффективной системы ценообразования в аптечной сети». Часть 7
28.12 «7 дней за 7 минут»: Итоги года
23.12 «ФармNews»: Заседание РАФМ «Что год грядущий нам готовит?»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №1
Технологии государственной важности
Сделано в Кургане
Current issue #1, 2017
2017
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